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EROL EVGİN’DEN DEDE-TORUN DANSI!

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EROL EVGİN’DEN DEDE-TORUN DANSI!
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Türker İnanoğlu Maslak Show Center’da konser verdi. Evgin, izleyicileri arasında olan torununu sahneye alarak onunla dans etti.

Erol Evgin konserini ‘Deli Divane’ şarkısıyla açtı. 2,5 saat sahnede kalan Sanatçı, gecede lacivert ve beyaz ceketli iki farklı smokin giydi. ‘Memleketim’ ve ‘İzmir Marşı’nı tüm salonla birlikte hep bir ağızdan söyleyen Erol Evgin, duygu yüklü anlar yaşadı. Sanatçı; “Umutsuzluk da, umut da bulaşıcıdır. Böyle hassas dönemlerde birbirimize daha bir umutla sarılarak şarkılarımızı, türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Şarkılar merhemdir, ilaçtır şarkılar” dedi.

DEDE-TORUN DANS ETTİLER

Konuklarını Firuz İsmailov yönetimindeki orkestrası eşliğinde büyülü bir yolculuğa çıkaran Erol Evgin'e ‘Bizim Tango’, ‘Sen Unutulacak Kadın mısın?’, ‘Sevdim Bir Genç Kadını’ isimli şarkılarında Gökçe Sönmemiş'in koreografisi ile sahnelenen ’50 yıl’ temalı dansları ile Cem Cüneyt Çelik, Maie İto, Berfu Elmas, Melike Manav Koper, Hasan Topçuoğlu isimli dansçılar eşlik ettiler. Seyircilerin yoğun alkışları eşliğinde ‘Etme Eyleme’ şarkısıyla bis yapan Evgin, izleyenler arasında olan torunu Erem Erol Evgin'i de sahneye aldı. Sahneye babası Murat Evgin'in şapkasıyla çıkan Erem, dedesi ile dans etti.

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