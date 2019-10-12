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EROL EVGİN GENÇLİK SIRLARI NE?

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EROL EVGİN GENÇLİK SIRLARI NE?
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin'in "Altın Düetler 2" albümünden ilk video klibi Nil Karaibrahimgil ile birlikte "Canım Benim" isimli şarkısına çekti.

Kemerburgaz'daki Orion Stüdyoları'nda kamera karşısına geçen sanatçılar, çekim öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Canım Benim’in 39 yıllık bir şarkı olduğunu belirten Erol Evgin, “Sıcacık, naif bir aşk şarkısı. Ben bu şarkıyı Nil'e çok yakıştırdım. Onu çok beğeniyorum; sesini, tavrını. Çok güzel bir düet oldu. Nil, bize şarkıyı nasıl hayal ettiğini anlattı. İskender Paydaş da şarkıya onun hayaline göre bir düzenleme yaptı. Sonbaharda bir aşk şarkısıyla albümün ilk klibini çekelim istedim. Nil'i aradım, o da mutlulukla kabul etti” dedi.

EROL EVGİN’İN GENÇLİK SIRLARI

Karaibrahimgil, Erol Evgin’le birlikte böyle bir projede yer almanın kendisi için onur verici olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Hepimiz Erol Ağabey'in şarkıları ile büyüdük diyeceğim; ama kendisi hiç değişmiyor. Bir araya ilk geldiğimizde ‘Buzlukta mı durdunuz bunca yıl' dedim. Gerçekten bütün şarkılarını ezbere bildiğim, şarkılarıyla büyüdüğüm kıymetli bir isimle düet yapmak çok güzel bir duygu. ‘Canım Benim' küçüklüğümden beri içimde çalan bir şarkı” dedi. Nil Karaibrahimgil’in bu sözlerine teşekkür eden 72 yaşındaki Erol Evgin gençlik sırlarını 5 maddede şöyle özetledi:

1- Uykuma çok özen gösteririm. Mutlaka 8 saat uyurum. Erken yatar, erken kalkarım.

2- Her gün 10 bin adım atıyorum. Haftanın 2 günü pilates yapıyorum. Yazları her gün yüzerim.

3- Alkol ve sigaradan uzak duruyorum.

4- Akıllı beslenirim. Her öğünde dengeli protein, karbonhidrat ve zeytinyağlı tüketirim. Meyve-sebzemi kendi bahçemde yetiştiriyorum.

5- İnsan diyeti yapıyorum. Yani sürekli olumsuz konuşan, şikayet eden, negatif enerji saçan, şükretmesini bilmeyen kişiler çevremde olmaz.

 

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