Ermenistan'ın elindeki füzeler ne anlama geliyor?

Ermenistan'ın elindeki füzeleri ülkenin tam doğusundaki bölgelere yerleştirdiğini görüyoruz. Bu iki nokta ile işaret edilmiş durumda. Nereleri hedef alabilir simülasyonu yapılmış. Bir çok Azerbaycan ilinin içerisine sirayet edebilecek menzile sahip olduğunu gösteriyor. Bakü'ye kadar gelmese bile Bakü yakınlarına kadar gelebileceği ifade ediliyor. Bu bölgelerde petrol sahaları da var. Bu füzelerinin etkisi eğer şehir merkezlerine düşerse sadece insanlara zarar verebilir. Askeri olarak hiç bir şeye yaramaz. İskender füzesini atarsa petrol kuyularını vurabilir. Biraz daha isabetli bir atış kapasitesine sahip.

Hava savunma sisteminin önemi burada ortaya çıkıyor. S-400 gibi hava savunma sistemlerinden biriyle bu saldırıları önleyebilecek mekanizmalarınızın olması gerekiyor.