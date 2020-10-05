  • BIST 1.157
  • Altın 475,377
  • Dolar 7,7488
  • Euro 9,1183
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA"Cübbeli Ahmet Hoca" ifade verdi

Ermenistan'ın elindeki füzeler ne anlama geliyor?

»
Ermenistan'ın elindeki füzeler ne anlama geliyor?
Azerbaycan'ın karşı harekatıyla köşeye sıkışan Ermenistan sivil yerleşim yerlerini füzelerle hedef almaya başladı. Peki Ermenistan'ın elindeki füzeler ne anlama geliyor?

 

İşte Gürsel Tokmakoğlu'nun değerlendirmelerindeki önemli başlıklar:

Ermenistan'ın elindeki füzeleri ülkenin tam doğusundaki bölgelere yerleştirdiğini görüyoruz. Bu iki nokta ile işaret edilmiş durumda. Nereleri hedef alabilir simülasyonu yapılmış. Bir çok Azerbaycan ilinin içerisine sirayet edebilecek menzile sahip olduğunu gösteriyor. Bakü'ye kadar gelmese bile Bakü yakınlarına kadar gelebileceği ifade ediliyor. Bu bölgelerde petrol sahaları da var. Bu füzelerinin etkisi eğer şehir merkezlerine düşerse sadece insanlara zarar verebilir. Askeri olarak hiç bir şeye yaramaz. İskender füzesini atarsa petrol kuyularını vurabilir. Biraz daha isabetli bir atış kapasitesine sahip.

Hava savunma sisteminin önemi burada ortaya çıkıyor. S-400 gibi hava savunma sistemlerinden biriyle bu saldırıları önleyebilecek mekanizmalarınızın olması gerekiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Vaka sayısı 35 milyonu aştı: İşte koronavirüste anbean yaşananlar04 Ekim 2020 Pazar 11:24
  • Günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı04 Ekim 2020 Pazar 11:22
  • Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'tan hastanede ilk kare04 Ekim 2020 Pazar 11:15
  • 27 Temmuz'dan beri haber alınamıyordu!02 Ekim 2020 Cuma 19:59
  • Azerbaycan: Ermenistan S-300 füze sistemlerini harekete geçirdi29 Eylül 2020 Salı 16:10
  • Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu27 Eylül 2020 Pazar 15:08
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü27 Eylül 2020 Pazar 15:01
  • Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı saldırı: 4 yaralı25 Eylül 2020 Cuma 13:35
  • Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Trump’a ‘Türkiye’de değilsin’25 Eylül 2020 Cuma 13:27
  • Çin ordusunda "casus asker" krizi25 Eylül 2020 Cuma 13:22
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim