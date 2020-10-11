Ermenistan'dan Gence'ye yine saldırı: Can kaybı artıyor

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.
Ancak Ermenistan ateşkes kuralına uymayarak Gence kentine füzeli saldırı düzenledi.
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir kentlerini, Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine top ve füzelerle ateş açtığı da belirtildi.