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Ermenistan'dan Gence'ye yine saldırı: Can kaybı artıyor

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Ermenistan'dan Gence'ye yine saldırı: Can kaybı artıyor
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
Son dakika... Ermenistan'dan Gence'ye yine saldırı: Can kaybı artıyor
Ermenistan ve AzerbaycanMoskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.
Son dakika... Ermenistan'dan Gence'ye yine saldırı: Can kaybı artıyor

Ancak Ermenistan ateşkes kuralına uymayarak Gence kentine füzeli saldırı düzenledi.

Son dakika... Ermenistan'dan Gence'ye yine saldırı: Can kaybı artıyor
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.
Son dakika... Ermenistan'dan Gence'ye yine saldırı: Can kaybı artıyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir kentlerini, Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine top ve füzelerle ateş açtığı da belirtildi.
Son dakika... Ermenistan'dan Gence'ye yine saldırı: Can kaybı artıyor
 
Son dakika... Ermenistan'dan Gence'ye yine saldırı: Can kaybı artıyor
 
Son dakika... Ermenistan'dan Gence'ye yine saldırı: Can kaybı artıyor
Son dakika... Ermenistan'dan Gence'ye yine saldırı: Can kaybı artıyor
 
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