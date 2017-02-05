Ermenistan, şehit Azeri askerin naaşını 39 gün sonra iade etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çingiz Gurbanov isimli şehit askerin cenazesinin bugün iade edildiği bildirildi.
İade işleminde AGİT Dönem Başkanı Temsilcisi Andrzej Kasprzyk ile Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri de hazır bulundu. Şehit askerin cenazesi Bakü'ye gönderildi.
29 Aralık 2016'da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalışan Ermeni keşif timiyle Azerbaycan askerleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada Ermenistan ordusundan üç asker öldürülmüş, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit düşmüştü. Şehit Gurbanov'un naaşı Ermeni askerlerce karşı tarafa götürülmüştü.