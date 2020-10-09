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Ermenistan dağıldı!

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Ermenistan dağıldı!
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 13. gününe girdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan dün Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kyaramyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ardından yaptığı açıklama Ermenistan'ı resmen dağıttı.
Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

Karabağ’da Ermenistan’dan bölgeye gelen ve kim oldukları aydınlanamayan birtakım kişilerin askerlere silah bıraktırdığı iddia edildi.

Bunun üzerine Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kyaramyan görevden alındı.

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

Karabağ cephesinde çatışmaların devam ettiği sırada istihbarat şefini kovan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a daha 4 ay önce göreve başlayan Argişti Kyaramyan’ı görevinden aldığını duyurdu. Sarkisyan ise Paşinyan’dan gelen kararnameyi onaylayarak istihbarat şefinin görevine resmen son vermiş oldu.

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

Görevden alınma kararnamesiyle birlikte Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanlığı’na atama da yapıldı. Yine Paşinyan’ın tavsiyesi üzerine kritik makamın başına Mikael Ambartsumyan getirildi.

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

İstihbarat şefinin atılmasından kısa süre sonra şok etkisi yaratan bilgiyi paylaşan Paşinyan, “Karabağ cephe hattına Ermenistan’dan gelen birtakım kişiler askerlere silah bıraktırarak geri çekilmelerini emretmeye başlamış. ‘Nikol topraklarınızı sattı. Bu savaş danışıklı dövüş. Sizi mezbahadaki et yerine kullanıyorlar. Mevzileri bırakın ve evinize gidin’ diyormuş” ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!
Ermenistan’ın 1990’lı yıllarda Dağlık Karabağ’a saldırısı ve ardından işgal ettiği Azerbaycan topraklarında binlerce aile, çoluk-çocuk göç etmek zorunda kalmıştı. O gün kundakta olan bebekler, Ermenistan’ın korkunç katliamlarını ailelerinden dinleyerek ve vatan hasretiyle yanarak büyüdü.

İşgalden 30 yıl sonra o gün annelerinin kucağında topraklarından göç etmek zorunda kalan o bebekler, bugün Azerbaycan Ordusu’nda en ön cephede öz topraklarını kurtarmak için savaşıyor.
Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!
Ermenistan’ın işgalinde 1994 yılında Dağlık Karabağ’dan göç etmek zorunda kalan Azize Mehdiyeva, “O gün kucağımda olan 2 oğlum bugün orduda öz topraklarını almak için savaşıyor. O gün çöllere düştüğümüzde (göç ettiğimizde) oğullarımın biri 3, diğeri ise bir yaşındaydı. Bugün biri 29 diğeri ise 27 yaşında. Asker oldular, şimdi cephede savaşıyorlar. Öz toprağımızı alana kadar da savaşacaklar” diyor.

Ermenistan, çatışmaların 12’nci gününde de sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam etti. Goranboy, Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerinde sivillerin bulunduğu birçok nokta Ermenistan tarafından vuruldu.
Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

Goranboy kentinde roket isabet etmesi sonucu bir sivil hayatını kaybederken, Berde kentinde bir kafeye roket isabet etti. Kafede bulunan 3 sivil yaralandı. Ermenistan’ın Berde kentine attığı 4 roketten birinin havada imha edildiği öğrenildi. Sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 31’e çıktığı kaydedildi.

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

Karabağ operasyonunda en ön cephede savaşanlardan biri de Cemal Kamberov. 27 yıl önce 7 yaşındayken terk ettiği Cebrail Kasabası’na zaferle geri dönen Kamberov, sosyal medya hesabında bu fotoğrafını “27 yıl sonra öz vatanımdayım” mesajıyla paylaştı.

Cephede büyük kayıplar veren Ermenistan ordusu, çatışma bölgesi Dağlık Karabağ’dan kilometrelerce içerideki Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de yerleşim yerlerine füzeyle saldırdı

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

Gece saatlerinde, Ermenistan tarafından atılan bir füze Nizami Gence Müzesi ile bir ortaokulun yakınına düştü.

Füzenin düştüğü yerde yaklaşık 1.5 metrelik çukur oluştu. Hasar oluşan cadde üzerindeki bazı işyerlerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarının yan yana asılı olması dikkat çekti.

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

Türk ve Azerbaycan bayraklarının asılı olduğu Polat Cafe’nin işletmecisi Suphan Hüseyin, “Ermenistan’ın bu kenti vurması onların saldırılarının amacını ve hedefini ortaya koyuyor."

"Ama bakın bizim üzerimizde Türk ve Azerbaycan bayrakları var. Bu bayraklar burada dalgalandığı gibi dalgalanacak Karabağ’da” dedi.

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 10 tankını daha imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, önceki gün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracın imha edildiği açıklandı.
Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

Bilgilendirmede, 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Ermenistan ordusuna ait 260 tank ve zırhlı araç, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı ile bir S-300 sisteminin imha edildiği belirtildi.

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

Karabağ’da çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den diplomasi adına önemli bir adım geldi. Putin, barış görüşmeleri için Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova’ya davet etti.

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, Azerbaycanve Ermenistan liderleri ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, her iki bakanın bugün Moskova’da olacağı kaydedildi. Açıklamanın devamında, “Rusya Devlet Başkanı, Karabağ’da tutuklularınve cenazelerin takası için ateşkes çağrısında bulunuyor” ifadeleri yer aldı.

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!

AGİT Minsk gurubu eş başkanları RusyaABD ve Fransa’nın taraflarla diploması maratonu da başladı. Fransız heyetin sızdırdığı bilgilere göre, görüşmeler İsviçre’nin Cenevre şehrinde BM binası yerine gizli tutulan bir adreste başladı.

Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!
RusyaABD ve Fransa temsilcileri, önce kendi aralarında görüşecek daha sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u davet edecek.
Son dakika haberi: Ermenistan dağıldı!
Moskova’daki iddiaya göre, Fransa ve Rusya’yı bizzat dışişleri bakanları Jean-Yves Le Drian ile Sergey Lavrov temsil edecek.
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