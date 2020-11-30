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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'dan istifa etmesini istedi

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'dan istifa etmesini istedi
Azerbaycan karşısında başarısızlığa uğrayan ve ülkeyi kaosa sürükleyen Paşinyan'ın gitmesini Ermeni halkından sonra Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan da istedi.

Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan karşısında darmadağın olan Ermenistan'da hükümet ağır darbe aldı.

Ermenistan'da halkın sokağa dökülüp Nikol Paşinyan hükümetinin istifa etmesini istemesi ülkede birinci gündem konusu.

Son olarak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Rusya’da bulunan Ermeni toplumu temsilcileri ile yaptığı toplantıda, Ermenistan hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu.

PAŞİNYAN GİTMEK ZORUNDA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili Azerbaycan ile anlaşma imzalamak zorunda kalması ve Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesini "büyük trajedi" olarak nitelendiren Sarkisyan, "Böylesine büyük bir trajedinin meydana geldiği herhangi bir ülkede çözüm vardır. Buna yol açan hükümet gitmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM ÖNERİSİ

Sarkisyan, ülkedeki durumun seçimlerin yapıldığı iki yıl önceki durumdan çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek, geçici ulusal birlik hükümeti kurulması ve erken seçim önerisinde bulundu.

Bütün partilerin üzerinde uzlaşacağı teknokrat bir hükümet kurulmasını teklif eden Sarkisyan, bu hükümetin 6 ay ya da 1 yıl çalışarak ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirtti.

REFERANDUM TEKLİFİ

Sarkisyan, yeni seçimlere kadar ülkede Anayasa değişikliği için referandum yapılmasını da istedi.

Ermenistan’da Cumhurbaşkanı ya da Başbakan’ın ülke için önemli kararları tek başına almaması gerektiğini savunan Sarkisyan, "Ülkemizde Anayasa hiç dengeli değil. Parlamento, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı arasında denge olmalıdır." diye konuştu.

Ayrıca Sarkisyan, Cumhurbaşkanının şu anda olduğu gibi parlamento tarafından değil, halk oylaması ile seçilmesi gerektiğini ifade etti.

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