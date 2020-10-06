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Ermenistan askerlerinin geri çekilirken bıraktığı silah ve araçlar görüntülendi
Azerbaycan Ordusu, Ermeni güçlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri araç ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Ordusuna ait ele geçirilen askeri teçhizatların görüntülerini yayınladı.
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