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Ermeniler Karabağ'ı terk ediyor: Durumumuz çok kötü

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Ermeniler Karabağ'ı terk ediyor: Durumumuz çok kötü
Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonucu, Ermeni sivillerin Dağlık Karabağ'ı terk etmeye başladıkları ifade edildi.

Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirmeye devam ediyor.

Dağlık Karabağ'da Mardakert bölgesinde yaşayan Ermeni asıllı bir kadın, "Durumumuz çok kötü. Burada yaşamak imkansız. Her şey yerle bir oldu. Ev kalmadı, ağaçlar bile yanıyor. Köprüler ve yollar çöktü" ifadelerini kullandı. Öte yandan, ağır darbeler yiyen Ermenistan Ordusunda tam bir bozgun havası yaşanıyor. Azerbaycan Ordusu karşısında tutunamayan birlikler, mevzilerini terk ederek Ermenistan'a doğru kaçtığı ifade edildi.

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