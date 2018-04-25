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Ermeni Olayları İçin Ne Dedi?

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Ermeni Olayları İçin Ne Dedi?
ABD başkanı Donald Trump, 1915 olayları için 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. Yüzyılın en kötü kitlesel zulümlerinden biri olan 'Meds Yeghern'de acı çekenleri anıyor ve onurlandırıyoruz. 1915'ten başlayarak bir buçuk milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında öldürülmüş, katledilmiş ya da ölüme yürütülmüştür. Masum hayatların kaybedildiği ve birçok insanın yaşadığı acıları anma konusunda ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Ermeni toplumuna katılıyorum" dedi.

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