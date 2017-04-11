Erman Toroğlu'ndan Igor Tudor'a: 'Sen zavallısın!'

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Başakşehir Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu yine birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. Erman Toroğlu: "Hocam bu teknik direktöre bir şeyler söylenmiş kullanıp atacaklar belli

"Nereden başlasam bilemiyorum. Galatasaray’ın her tarafı delik deşik. Galatasaray zavallı bir takım."

"Bu kadar kötü bir Galatasaray bu sene ilk kez izliyorum. Başakşehir, Galatasaray zavallı olduğu için mi iyi? Podolski ile Sneijder'in varken kenarda oturtup, sahaya bunları çıkartıyorsan da, sen zavallısın. Galatasaray bu kadroyla devam ederse 5 tane yer."

"Sen bu anlayışla Muslera'yı tutamazsın. Muslera'nın yüzünü görüyor musun? Bir kiralık katil tuttular Tudor'u gönderecekler. Bazı Galatasaraylı futbolcuların Fatih Terim'i ziyaret ettikleri 'hocam allah aşkına bizim başımıza gel' dedikodularını biliyoruz."

"Başakşehir şu ana kadar izlediğim en iyi Başakşehir. Benim ümidim yoktu bir durmuşlardı bir gerilemişlerdi. Galatasaray bu maçı kaybederse başka yerlere de gider. Trabzon gelip geçebilir. Böyle takımla olmaz."

"Şimdi Sneijder'la Podolski'yi alacaktır. Mecbursun almaya onlar da gol atıp maçı alırlarsa teknik direktöre kapak olur. Onlar da kötü oynarsa toplayıp Haliç'e gömerler. Ben böyle fiyasko uzun zamandır görmedim Galatasaray'da. Orta sahada bir tane top kapan adam yok."

"Kapıyorlar 10-0 galip gibi geride pas yapıyorlar. Bu maç 3 olursa 5 olur. Fener bu Galatasaray'ı badem eder ya. Bu kadar rezil bir Galatasaray görmedim 4 olurdu. Adebayor bu Galatasaray'a karşı 42 yaşındaz olsa oynar. 42 yaşında falan olsa Galatasaray'ın bu arka tarafını rezil eder."

"Hocam bu teknik direktöre bir şeyler söylenmiş kullanıp atacaklar belli. Asarım-keserim ile teknik direktörlük olmaz. Bu takımı karşıya kim götürücek sağa bakıyorum olmaz sola bakıyorum olmaz. "



Bu kadar rezil ve rezalet olacağını bilmiyordum Galatasaray'ın. Başakşehir bu sene bu kadar rahat top oynamamıştır. Bu Galatasaray kötülükte Fenerbahçe'ye 5 basar.

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