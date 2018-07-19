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Erken'i hangi kanal müdürü Oktar'a gönderdi?

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Erken'i hangi kanal müdürü Oktar'a gönderdi?
Ece Erken,5 yıl önce Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV'ye verdiği röportajın yeniden gündeme gelmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Sunucu Ece Erken, Adnan Oktar ile aynı ortamda bile bulunmadığını açıklamıştı. Ancak Ece Erken'in A9 TV'de verdiği röportajda kanal için "Tabii ki takipteyiz, çok keyifli programlar var" demişti.

Ece Erken bu videonun ortaya çıkmasının ardandan Instastroy'den açıklama yaptı: "Adnan Oktar'ı hayatımda bir kere görmedim, aynı ortamda bulunmadım, çevresinden tek kişiyi bile tanımam. Çalıştığım kanalın müdürü rica etti, "Röportaj yapacaklar seninle güzel şeyler söyle, destek çık" dedi. Söyleneni söyledim. Bundan 5 yıl önce TV'lere çıkıp röportaj veren biriydi maalesef. Kimse gerçek yüzünü bilmiyordu, kanal müdürleri bile."

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