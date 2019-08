ERKENCİ KUŞ DİZİSİ OYUNCULARINDAN DUYGU DOLU VEDA PAYLAŞIMI!

Ekrana veda eden "Erkenci Kuş" dizisinin başrol oyuncuları Can Yaman ile Demet Özdemir, sosyal medya hesaplarından duygusal veda mesajları yayınladı.



Sacitaslan.com'un haberine göre; Demet Özdemir, Can Yaman ile bir fotoğrafını paylaşarak "Her şey böyle başlamıştı...Bu akşam son kez 'Erkenci Kuş' sizi seviyorum iyi ki varsınız..." notunu düştü. Güzel oyuncunun bu duygusal paylaşımına dizinin fanlarından da yorum yağdı.

Can Yaman ise Demet Özdemir'in aksine oldukça uzun bir mesaj yayınlayarak "Erkenci Kuş"a veda etti.

Can Yaman sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında: “Erkenci Kuş Ekranlara bir daha gelir mi bilmem ama gelirse de bayaa bayaa bayaa zor gelecek kadar müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir’e çok teşekkür ederim. Erkenci Kuş’un çok uluslu, her yerden her yaştan başka türlü bir fan kitlesi oldu , bu kadar değişik yaşta farklı kültürdeki insan profiline hitap etmek inanılmaz bir şey , bize nasip olduğu için çok gururluyum, hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın” sözlerini kullandı.