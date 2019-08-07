  • BIST 99.788
  • Altın 262,658
  • Dolar 5,4902
  • Euro 6,1402
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'A AYAK BASTI!

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ OYUNCULARINDAN DUYGU DOLU VEDA PAYLAŞIMI!

»
ERKENCİ KUŞ DİZİSİ OYUNCULARINDAN DUYGU DOLU VEDA PAYLAŞIMI!
Ekrana veda eden "Erkenci Kuş" dizisinin başrol oyuncuları Can Yaman ile Demet Özdemir, sosyal medya hesaplarından duygusal veda mesajları yayınladı.


Sacitaslan.com'un haberine göre; Demet Özdemir, Can Yaman ile bir fotoğrafını paylaşarak "Her şey böyle başlamıştı...Bu akşam son kez 'Erkenci Kuş' sizi seviyorum iyi ki varsınız..." notunu düştü. Güzel oyuncunun bu duygusal paylaşımına dizinin fanlarından da yorum yağdı.
Can Yaman ise Demet Özdemir'in aksine oldukça uzun bir mesaj yayınlayarak "Erkenci Kuş"a veda etti.
Can Yaman sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında: “Erkenci Kuş Ekranlara bir daha gelir mi bilmem ama gelirse de bayaa bayaa bayaa zor gelecek kadar müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir’e çok teşekkür ederim. Erkenci Kuş’un çok uluslu, her yerden her yaştan başka türlü bir fan kitlesi oldu , bu kadar değişik yaşta farklı kültürdeki insan profiline hitap etmek inanılmaz bir şey , bize nasip olduğu için çok gururluyum, hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın” sözlerini kullandı.

demet-ozdemir-c128.jpgdemet-ozdemir-c128.jpgdemet-ozdemir-c128.jpgdemet-ozdemir-c128.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • LOPEZ KONSERİNDE İZDİHAM YAŞANDI!07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:09
  • BİZİMKİLER DİZİ KADROSUNDAN UMUR BUGAY'A VEDA PAYLAŞIMI!07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:50
  • ERKENCİ KUŞ DİZİSİ OYUNCULARINDAN DUYGU DOLU VEDA PAYLAŞIMI!07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
  • SERDAR ORTAÇ BOŞANIYOR MU?07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32
  • AHMET KURAL'DAN SILA'YA MİSİLLEME!07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:18
  • DEMET'TEN KÖPEĞİNE VİP ARAÇLI HİZMET07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:09
  • RUSYA İLE VİZE MUAFİYETİ GÜNCELLENDİ!07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:02
  • ÜNLÜ İLAHİYATÇIDAN, DUYGU DOLU PAYLAŞIM07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:51
  • MANSUR YAVAŞ'TAN MECLİS TOPLANTISINDA SERT SÖZLER!07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:42
  • BİLAL ERDOĞAN HANGİ YANDAŞ İŞ ADAMININ UÇAĞINI KULLANIYOR?07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim