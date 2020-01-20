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Erken Seçimmi Olacak;?

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Erken Seçimmi Olacak;?
Erken seçim tartışması sürerken bugün sosyal medyayı sallayan bir mesaj dikkat çekti.

Araştırma şirketleri 2020’de Türkiye iç siyasetinde “erken seçim” gündeminin olacağını öne sürmüştü.

AKP’den istifa ederek eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi’ni kuran isimler arasında yer alan Selçuk Özdağ ise 2021 Mayıs ayında erken seçim olacağını iddia etmişti.

Erken seçim tartışması sürerken bugün sosyal medyayı sallayan bir mesaj dikkat çekti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?” mesajıyla sosyal medyada gündem oldu.

 

İşte o mesaj:

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