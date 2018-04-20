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Erken Seçim Öncesi Sürpriz Görüşme

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Erken Seçim Öncesi Sürpriz Görüşme
Erken seçimlerin 24 Haziran’da yapılması kararının ardından siyaset kulisleri de hızlandı.

CHP’de kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı konusunda görüşmeler sürerken, Genel Başkan adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürpriz bir görüşme yapılacak. Görüşme saat 15.00’de Genel Merkezde gerçekleşecek.

Görüşmede genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler çerçevesinde bir ufuk turu yapılacağı öğrenildi.

Muharrem İnce daha önce yaptığı açıklamalarda, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının TV'den öğrenilmemesi gerektiğini söylemiş ve bu makama CHP Genel Başkanının aday olması gerektiğini vurgulamıştı.

Bugün yapılacak görüşmede de İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde görüş iletmesi kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.

Görüşmede İnce açısından Cumhurbaşkanlığı ya da Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunun gündeme gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

İnce daha önce CHP Genel Başkanlığı için mücadelesinin süreceğini açıklamıştı.

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