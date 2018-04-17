  • BIST 108.810
  • Altın 177,122
  • Dolar 4,1042
  • Euro 5,0721
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATÜSİAD'dan Erken Seçim Açıklaması!

Erken Seçim Kozunu Oynadı

»
Erken Seçim Kozunu Oynadı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında milletvekillerine seslendi ve erken seçim çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında milletvekillerine seslendi ve erken seçim çağrısı yaptı.

Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"Gerekli uyum yasalarının çıkarılması akabinde, MHP takdir ve tercihini seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Seçim var mı, erken mi, zamanında mı... 

Bu çekişmelere son verilemesinin zamanı gelmiştir.

Teklifimiz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü, Malazgirt zaferiyle Büyük Tarruzun yıldönümünde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde Türk düşmanlarına hak ettikleri derrsi vermesidir."

CHP'nin oturma eylemini değerlendiren Bahçeli, şöyle konuştu.

"CHP'nin OHAL bahanesiyle başlattığı oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler olmadı, şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler, kalktıkları zaman yürümeyi bilmezler."

Devlet Bahçeli’nin bu çıkışı tüm gözleri Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’a çevirdi. Ankara koridorlarında “Erdoğan, Bahçeli’nin bu açıklamayı yapacağını biliyor muydu?” sorusu gündeme geldi. Birazdan partisinin grup toplantısında konuşması beklenen Erdoğan’ın, Bahçeli’nin çağrısıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hükumetten Flaş Açıklama!17 Nisan 2018 Salı 15:29
  • Akşener'den Erken Seçim Yorumu17 Nisan 2018 Salı 15:25
  • Erken Seçim Kozunu Oynadı17 Nisan 2018 Salı 14:31
  • Ege'de Yunan Bayrağı İndirildi16 Nisan 2018 Pazartesi 13:24
  • Bürokrasiye Büyük Reform Geliyor!16 Nisan 2018 Pazartesi 11:20
  • ABD - Rusya Gelirimi Hakkında Konuştu!13 Nisan 2018 Cuma 07:24
  • Akdeniz'de Savaş Uyarısı!11 Nisan 2018 Çarşamba 15:51
  • Baykal Cumhurbaşkanı Adayı mı Oluyor?11 Nisan 2018 Çarşamba 13:32
  • DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması10 Nisan 2018 Salı 13:31
  • "Eksikse Temin Edelim"10 Nisan 2018 Salı 13:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim