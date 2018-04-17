Erken Seçim Kozunu Oynadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında milletvekillerine seslendi ve erken seçim çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında milletvekillerine seslendi ve erken seçim çağrısı yaptı.

Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"Gerekli uyum yasalarının çıkarılması akabinde, MHP takdir ve tercihini seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Seçim var mı, erken mi, zamanında mı...

Bu çekişmelere son verilemesinin zamanı gelmiştir.

Teklifimiz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü, Malazgirt zaferiyle Büyük Tarruzun yıldönümünde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde Türk düşmanlarına hak ettikleri derrsi vermesidir."

CHP'nin oturma eylemini değerlendiren Bahçeli, şöyle konuştu.

"CHP'nin OHAL bahanesiyle başlattığı oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler olmadı, şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler, kalktıkları zaman yürümeyi bilmezler."

Devlet Bahçeli’nin bu çıkışı tüm gözleri Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’a çevirdi. Ankara koridorlarında “Erdoğan, Bahçeli’nin bu açıklamayı yapacağını biliyor muydu?” sorusu gündeme geldi. Birazdan partisinin grup toplantısında konuşması beklenen Erdoğan’ın, Bahçeli’nin çağrısıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.