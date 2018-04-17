Erken Seçim İsteyen Asıl Aktörü Bulun

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, erken seçim konusunda açıklama yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satırbaşları;

“Biz ayrımcılık nedir bilmiyoruz, kimseyi ayırmıyoruz. Madem ki al bayrağın altında yaşayacağız size söz veriyorum birlikte huzur içinde yaşayacağız. Geçen hafta Konya’da belediye başkanlarımızın toplantıları vardı. Belediye başkanlarımızdan bir arzumuz var sana oy versin vermesin herkesi kucaklayacaksın. Vatandaştan vergi toplayıp hizmet veriyorsunuz, her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Erzurum’un küçük ilçelerinden biri Erzurum’un değil Doğu Anadolu’nun yıldızı gibi parladı. Ben Tekirdağ’dan veya İzmir’den söz etmiyorum, en küçük ilçeden söz ediyorum. Verdikleri hizmetle halkı kazanmışlar.

100 YILLIK OKUL KAÇ ÜLKEDE VAR

Konya’da lise öğrencisi yanıma geldi. Doktor olma mühendis olmak isteyen var. Konya lisesi 1889’da kurulan bir lise. Ama Milli Eğitim Bakanlığı burayı nitelikli lise kapsamından çıkarıyor. 100 yıllık bir lise zaten niteliklidir. Sordum sizden önemli isimler çıktı mı, Turgut Özal, Tarık Buğra, Cahit Külebi, Ahmet Hamdi Tanpınar… Bütün Konyalı vatandaşlarımıza sesleniyorum, bize yeterli tevacüyü göstermiyorsunuz olabilir, sizin çocuklarınıza kim sahip çıkıyor? Siz sizin çocuklarınıza sahip çıkana sahip çıktığınız zaman Türkiye kurtulur. 100 yıllk bir okul kaç ülkede var? Tarihine bile sahip çıkmadan yok etmeye çalışıyorsunuz. Yarın kendi çocuklarının haklarını savunanı mı onların yanında olmayan iktidarı mı savunacaklar? Eğitim bir kişiye ve aileye sınıf atlatmak demektir. Aydın İncirliova’da atama bekleyen genç bir kızımız intihar etmiş. Ben diyorum ya bunların yatacak yeri yok.



ASTSUBAYLARA SESLENDİ

Bütün astsubay kardeşlerimize söylüyorum, bunlar oy almak için vaatte bulunuyorlar. Neden biliyor musunuz, diyor ki gittik bakanlara hani yapacaktınız dedik? Dediler ki size verirsek herkes ister. Sandık geliyor sandıkta dersini vereceksiniz. Sana söz verip sözünü tutmayan partiye oy verme, oy verme. Yine seze kandırmaya çalışacaklar, cehenneme giden yollar iyi niyetten geçer. Hele astsubay denen kişinin aldanmaması lazım.

ÇINARDERELİLERE SÖZÜNÜ YİNELEDİ

İki hafta önce Pendik Çınardereliler buraya gelmişti. 95 kişi guruba geldiler. Kartal Belediye başkanımız aynı konumda tapu verdi. Çınarderelilere söz verdim, Pendek’i İstanbul’u bize verin bütün tapuları size vereceğim. Evet tapusuz yerlere tapu dağıtacağım elli yıldır orada oturuyorsa anasının ak sütü gibi helal olsun. 50 yıldır orada oturuyor. Diyarlar ki buradan çık kardeşim. 30-40 km İstanbul’un varoşlarına gidin. Yapacağız arkadaşlar, alacağımız Pendik Belediye başkanı da aynı şeyi yapacak. Vatandaşın evine neden kaçak demeye başladın? Kendisi lüks sarayda oturuyor o da kaçak. Vatandaşın tapusunu vereceğim senin tapunu vermeyeceğim. Üstelik oturduğun yer haramdır haram.”

Gaziosmanpaşa’da da böyle sorunumuz var. Sizi riskli alan ilan ediyorlar. Bakanlar Kurulu Kararımız var diyorlar. Arkasından ne yapıyorlar biliyor musunuz Taksim İlk Yardım Hastanesini oraya getiriyorlar. Vatandaş direniyor. Ardından riskli alan raporu veriyorlar. Buradan Gaziosmanpaşalı arkadaşlara sesleniyorum, orası sizin hakkınızdır. Kentsel dönüşümün nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gideceksiniz İzmir Belediye Başkanı’nın kapısını çalacaksınız. Verin yetkiyi ki vereceksiniz kimse mağdur olmadan kentsel dönüşümde evinde oturacaktır.

Eğitim malum tam bir rezalet. Birisi kalkıyor TEOG kalkacak, yerine nitelikli okullar gelecek. Hangisi nitelikli okul?

SEÇİM DİYORLAR YA…

Ekonomiyi iyi götürmüyorlar. Zafer Özyiğit şöyle diyor: Ankara Damızlık Birliği’ne kredi ödüyorduk. Bankaya 20 bin lira vereyem dedim 70 bin lira istediler. Böbreğimi mi satayım. Çaresiz kaldım Ziraat Bankası’nın önüne süt dökmek zorunda kaldım. Seni açlığa ve yoksulluğa mahkim ediyorlar ama CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde hiçbir kimse mağduriyet yaşamıyor. Sen sütü dökerken Saray’da oturan zat badem sütü ile besleniyor, beyefendi badem unu ile besleniyor. Varlıklı olan için kanun çıkaracaklarsa benim sözüm var bütün çifçilerin faizlerine sıfırlayacağım. Şimdi bir şeye sığınıp bunu dış güçler yapıyor. E sen çocuk musun, coçuğu kandırırlar, dış güçlermiş. Bir günde mazota iki defe sen zam yaptın kardeşim, devletin kozmik odasını sana dış güçler mi açtı. Öyle bir şey bulalım ki vatandaş bulamasın diyor. Hayır, bunların hepsi senin eserin. Bizim tarihimizde bir ilktir, Süleyman Şah türbesini kendi topraklarından kaçıran. 15 yılda 150 milyar dolar faiz ödedin sen. Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Ben yönetemiyorum diyorlar bunu da artık itiraf ediyorlar.

PRİM BORCU YÜZÜNDEN VATANDAŞI ÖLÜME MAHKUM EDİYORSUNUZ



Sakarya’da üniversite mezunu Cemal Derbeder’in fotoğrafı bu niye hastaneye gitmiyor biliyor musunuz? 30 bin lira prim borcu için hastaneye gidemiyor. Sigorta prim borcu olduğu için buna bakmıyorlar bir de kalkmış haktan hukuktan bahsediyorlar. Sen bir vatandaşı ölüme mahkum ediyorsun ki ben bunu en az 4 yıldır ifade ediyorum.

HATAY KARAKOL ZİYARETİ

Hatay’da taraflara bir bakın dedim, birbirlerini öldürenler Araplar Müslümanlar.. Onlar silah satıyorlar keyifleri yerlerinde bunlar keyif çatıyorlar. Türkiye İran Irak Suriye bir araya gelelim sorunlarımızı çözelim.

Sakız Karakolu’na gittim, öyle kamuflaj falan diktirmedim, bayraklar dalgalanıyordu onurla gururla. Ayrılırkan komutana ‘vatan size minnettardır’ dedim. Beyefendi bağırmış yine ben postalı da parkayı da 1968’lerde giydim. Sen 6. filonun önünde secde ederken ben ülkenin bağımsızlığını savunuyordum. Benim postala parkaya ihtiyacım yok. Bizim gencecik filizlerimiz şu anda Filistin topraklarındadır. Bana parka ve postal gönderecekmi eğer elinde varsa oğluna ver gönder askere eğer elinde yoksa benim askerlik yapan oğlumun parke ve postallarını sana göndereceğim. ÖSO bir kuvayi milliye hareketi gibidir diyor ne demek ya ağzını yıkayacaksın ilk önce. Hangi kuvayi milliyeci para alarak askerlek yaptı. Hlangi kuvayi milliyeci talan yağma yaptı? Bu kendi tarihine ihanet etmek demektir. Neymeş savcılar hakkımda fezleke düzenleyecekmiş.

BUGÜN DE BİR PARALEL DEVLET VAR

Ak partinin sözcüsü açıklama yapmış diyor ki partimizde FETÖ’cü kalmadı diyor, ama şu sorunun cevabını istiyorum, sen onları temizlerken kaçını mahkemeye verdin? Eğer suçluyu tanıyorsan sen de suçlusun. Kaçı hakkında cezai soruşturma açıldı? Mahalleden yukarıya kadar hepsini temizledik diyorsunuz, kankansınız bu FETÖ’cülerle. Bu Kişi 2014’ta kanal 24’te şunları söyledi, biz bunların orduya emniyete sızdığını biliyorduk. E o zaman sen de FETÖ’cüsün kardeşim. Hangi yürekli savcı harekete geçecek? Bugün de bir paralel devlet var. Dışişleri Bakanı iki tane yok mu var. Ekonomi sözcüsü iki tane var. 25 Aralık’ta Tarafsız Bölge’da bir AKP milletvekili ‘biz askeri vesayeti bitirmek için cemaat ve ABD ile işbirliği yaptık’ diyor. Harekete geçen savcı var mı, yok. Dün arkadaşlarım oturma eylemi yaptılar. Sizin sözcünüz diyor ki partinin içinde de bitirdik FETÖ’cüleri. O zaman niye getiriyorsunuz OHAL’i. Sopayla milleti nasıl hizaya getireceğiz onun yolunu arıyorlar. Bütün bunların sorumlusu kim? Ana sorumlu duruyoryerinde bay Recep FETÖ terör örgütünün siyasi ayağının bir numaralı sorumlusudur. Fezleke düzenle mahkemeye gideyim. Vallahi hepsini ıspat edeceğim. Darbeyi ranta dönüştürmek istiyorlar. Bir FETÖ borsası bir de FETÖ’nün karaborsası. Paran varsa yeşilin varsa koşa koşa gelip seni kurtarıyorlar. Bütün bu gerçekleri hepimiz anlatmak zorundayız. 2019’un umudu bu ülkenin kadınlarıdır.”