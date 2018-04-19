Erken Seçim Adayımız Erdoğan'dır

MHP lideri Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim kararı ile ilgili olarak, "Türkiye'nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık." diyen Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır." şeklinde konuştu.