ERKEN GELEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott, Kylie'ye erken doğum günü sürprizi yapmak için evin her köşesini gül yapraklarıyla donattı.

.10 Ağustos'ta 22 yaşına girecek olan Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott, sevgilisine erken doğum günü sürprizi yaptı.

Travis Scott Kylie'nin evini binlerce gül yaprağı ile donattı.

Kylie Jenner sevgilisinin sürprizinden çok mutlu oldu ve Travis'in sürprizinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.Kylie'nin hayranlarından bir tanesi " çok güzel hediye ama ben evi temizleyecek olanlara acıyorum" dedi.

Kylie'nin öbür bir hayranı ise " fotoğrafa bakmam bile anksiyete krizi geçirmem için bir sebep. Niye kimse normal kızlara böyle sürprizler yapmıyor?" dedi.

Kaynak:Lara Sili/ Medyafaresi.com