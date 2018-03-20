  • BIST 116.516
  • Altın 165,528
  • Dolar 3,9262
  • Euro 4,8193
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATSK açıkladı! Ceylanpınar'da 23 terörist etkisiz hale getirildi

Erken Emeklilik Müjdesi!

»
Erken Emeklilik Müjdesi!
Çalışanların çoğu herhangi bir iş yerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da sigortası yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı el

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2'si kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız olarak çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi vermiyor.

Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Asgari ücret üzerinden yatan primler de var.

Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek.

DAVA İÇİN SÜREYE DİKKAT!

Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Yargıtay da SGK'yı değil işçiyi haklı buluyor.

Çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açmalı. Çalışan ölmüşse, hak sahipleri de dava açabiliyor.

ŞAHİT VE BELGE YETER...

Elinizde sağlam belgeler, şahitler varsa 'iş mahkemesine' mutlaka tespit davası açın. Hizmet tespit davası açmak için delil olarak kullanılabilecek kalemler şunlar:

SGK işyeri dosyası, sigortalının işyeri sicil dosyası, işverenin mesleki kuruluş kaydı, esnaf sicil kaydı, ticaret odası kayıtları, vergi mükellefiyet kayıtları, ücret bordroları, tanık, bilirkişi.

MUTLAKA SORGULATIN!

Hizmet tespit davasını kazandığınız halde SGK, 'hizmet tespit davası ile kazandığınız günlerin primleri ödenmedi' diye emeklilik talebinizi reddederse, en yakın İş Mahkemesi'nde emeklilik talebiniz için dava açın. Davayı kazanınca birikmiş aylıklarınızı da alırsınız. Eksik prim yatıp yatmadığını SGK'ya giderek ya da 'turkiye.gov.tr (e-devlet)' sitesine girerek kontrol edebilirsiniz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Enflasyon Rakamları Açıklandı05 Mart 2018 Pazartesi 10:50
  • "KDV'yi Kökünden Değiştiriyoruz"02 Mart 2018 Cuma 11:03
  • Benzine Zam!27 Şubat 2018 Salı 11:22
  • Dolar ve Euro'da Son Durum26 Şubat 2018 Pazartesi 11:41
  • Bu Gece Zam Geliyor..!23 Şubat 2018 Cuma 14:48
  • "Emlak Vergileri Adaletsiz"22 Şubat 2018 Perşembe 16:52
  • Dolar ve Euro'da Son Durum19 Şubat 2018 Pazartesi 11:14
  • Dolar'da Son Durum16 Şubat 2018 Cuma 14:18
  • Garanti Bankası’ndan Türk Telekom açıklaması16 Şubat 2018 Cuma 13:52
  • D’S DAMAT’TAN SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL KAMPANYA!13 Şubat 2018 Salı 11:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim