Erkeklerin elini kıracak karar: 14.5 yıl!

Adana’da ‘bulaşıkları makinede yıkama’ deyip eşini darp eden ve yargılanan kocaya 14,5 yıl hapis cezası verildi. Eylemi ‘eziyet’ olarak değerlendiren hakim ceza indirimi uygulamadı.

Adana’da, Özbek asıllı eşini ‘bulaşıkları makinede yıkama’ meselesi nedeniyle darp ederek yaraladığı, kaçmaması için eve kilitleyip öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan koca 14,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Nüsret L., “Amacım 2 bulaşık için makine çalışmamasıydı. Tasarruf yapmak istedim. Eşim de iki tabağı illa makineye koymak isteyince tartıştık. S.L’ye tokat attım. O da kafasını mutfağın tezgahına vurdu ve düştü. Yere düştükten sonra vurmadım” dedi.

Kocasından şikayetçi olmadı

S.L. ise eşinden şikayetçi olmadığını belirtip, alkol bağımlısı olan eşinden evlendiği günden beri şiddet gördüğünü anlattı: “Eşim alkol aldığı zamanlar tekme tokatla döverek sık sık şiddet uygular. 4,5 aylık hamileyken beni yine tekme tokat dövdü.Doktor çocuğun öldüğünü söyledi. Kimsem olmadığı için şiddete karşı çıkamadım. Olay günü de ‘Bulaşıkları elinde yıka, makineye koyma’ diyerek yüzüme attığı yumrukların etkisiyle başımı mutfak tezgahına çarptım. Saçımı tutup kafamı yerlere vurdu. Ben yere düştükten sonra beni tekme tokat ve yumrukla bir süre dövdü. 2-3 gün boyunca evin kapılarını kilitleyerek evden çıkmama engel oldu. Artık baş edemiyorum. Sanıktan şikayetçi değilim.”

Ceza en üst sınırdan

Yargılama sonucunda mahkeme hakimi, evliliğin başından beri sanığın müştekiye ufak şeyler bahane ederek sebepsiz olarak şiddet uyguladığı ve davranışlarının eziyet mahiyetinde olduğunu belirterek, en üst sınırdan ceza verdi. “Kasten yaralama, tehdit, eşe karşı eziyet ve cebir ile tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına da karar veren hakim, cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.