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Erkan Petekkaya'dan haber müdürüne büyük tepki!

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Erkan Petekkaya'dan haber müdürüne büyük tepki!
Erkan Petekkaya bir magazin muhabirinin “Karşı taraf tacize uğradım dediği için ne hissettiniz, nasıl bir duygu?" sorusuna ateş püskürdü.

Bodrum’da düzenlenen bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Petekkaya, geçtiğimiz ay Dalaman’a gitmek için bindiği uçakta bir kadını taciz etiği iddiaları ve uçaktaki yolcuların çektiği görüntülerin ardından konuya açıklık getirdi. "Konuyla ilgili fazla konuşmanın anlamı yok" diyen Petekkaya, “Ben ünlü bir adamım. Onlar benim velinimetim. Ben haklı olsam da, önemli değil benim her zaman daha mütevazı olmam gerekiyor. Bu gibi şeyler benim başıma her zaman geliyor. Ben de herkes gibi normal bir insanım. Herkes sokakta tartışıyor bir şey olmuyor ben tartıştım mı, birine dokunduğum zaman olay oluyor. Buna da yapacak bir şey yok. Alkol, sigara yasaklansın diyerek espri yaptım bak başıma neler geldi” dedi.

Magazin muhabirine ateş püskürdü

Bir muhabirin "Kadını taciz ettiğiniz iddia edildiğinde ne hissettiniz, nasıl bir duygu?" sorusu karşısında sinirlenen Petekkaya, “Amacınız ne, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Onlar halk bir şey olmaz. Bizim başımıza böyle şeyler çok geliyor. İnsanların iyileri kadar kötüleri de var. Bir oradan telefonla çekiyor biri takibe takip diyor. Haber bültenlerinin ihbar hatları var. Herkes magazinci olmuş, herkes haberci olmuş. Bir şeyler çekip bana para ver diyorlar” ifadelerini kullandı.

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