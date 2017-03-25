Erkan Petekkaya neden ameliyat oldu?

Erkan Petekkaya, başrolde olduğu “Paramparça” dizisinin veda gecesine katıldı, ardından hastanenin yolunu tuttu.

Ünlü oyuncunun böbrek taşı nedeniyle acilen ameliyata alındığı öğrenildi. Daha önce de böbrek taşı tedavisi gören Petekkaya, ağrıları şiddetlenince Özel Medistate Kavacık Hastanesi’nde ameliyat masasına yattı.

Taşlar büyük olduğu için operasyondan başka çaresi kalmayan oyuncu, bu nedenle toplu fotoğraf çekimine de katılamadı. Ameliyatın başarılı geçtiği, Erkan Petekkaya’nın birkaç gün sonra taburcu edileceği açıklandı.