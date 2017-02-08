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Erkan Petekkaya domuz gribine yakalandı!

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Erkan Petekkaya domuz gribine yakalandı!
Bu sezon final yapacak olan ‘Paramparça’nın başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, rahatsızlığını ciddiye almadığı için domuz gribine yakalandığını söyledi.

Ciğerlerinden rahatsızlandığı için hastanelik olduğu haberleriyle gündemde olan Erkan Petekkaya, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Doktor kontrolüne gittiğini söyleyen oyuncu, “Ciddiye almadığım için domuz gribine yakalandım. Set ortamında çok üşüttüm. Ayakta geçirmeye çalıştım ama ciğerlerime inmiş. Tedavi sonrası sağlığım yerine geldi” dedi.

Petekkaya, final yapacak olan ‘Paramparça’ dizisinde başrol oyuncularının senaryo gereği teker teker ölmesiyle ilgili, “Zaten sona geliyoruz. Ne yapalım senaristler herkesi öldürüyor” şeklinde konuştu.

Oyuncu, “Mahkemelik olduğunuz Nurgül Yeşilçay’ın rol aldığı ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizisini izliyor musunuz?” sorusuna “Öyle bir şey yapmıyoruz” yanıtını verdi.

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