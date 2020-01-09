Erkan Petekkaya: Beni tehdit ettiler

“Paramparça” ve “Kördüğüm” gibi dizilerin yanı sıra “Big Brother Türkiye” ve “Sıradaki Gelsin” isimli yarışma programlarına da imza atan Hollandalı Endemol’un iflas talebi mahkemece ret edildi. Karar bugün görülen duruşmada alındı.

Endemol Medya Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti.’nin 2017’de açtığı iflas istemli davanın karar duruşması bugün görüldü. İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya, mahkemenin atadığı 2 kayyumun yanı sıra, şirketin avukatları ile alacaklı avukatları ile alacaklılar arasında yer alan Erkan Petekkaya, Gökhan Tatarer gibi isimler katıldı.



"15 BÖLÜMÜN PARASINI ALAMADIM"

Mahkemede son sözleri sorulan şirket avukatlarının tamamına yakını, Endemol’un iflas talebinin reddine karar verilmesini istedi. Duruşmada söz alan oyuncu Erkan Petekkaya ise “Paramparça dizisinde 97 bölüm ben ve diğer tüm ekip arkadaşlarım ve set çalışanları ile birlikte emek sarf ettik. Bu dizi ile ilgili henüz 15 bölümün parasını ben dahi alamadım. Endemol gibi uluslararası bir şirketin Türkiye’ye gelip, bizi bu dizi üzerinden 50 milyon dolar kazanıp paramızı ödememesi ve bu şekilde sömürülmememiz kabul edilemez” dedi.



'SEN STARSIN BU İŞE KARIŞMA' DEDİLER

Petekkaya duruşmada yaptığı açıklamanın devamında, “Öncelikle haklarımız teslim edilsin ve bu dava reddedilsin” diyerek şunları kaydetti: Bu davanın başında, ya açılmıştı ya da açıldıktan hemen sonra, beni Endemol vekilleri ofise çağırdılar. ‘Sen starsın bu işe karışma herhangi bir basın açıklaması yapma. Senin paranı bir şekilde ödeyeceğiz diye rüşvet teklif ettiler. Ben de, ‘diğer çalışanlar ve işçilerin parası ne olacak bunu kabul etmiyorum. Mahkemede görüşürüz’ dedim ve tekliflerini kabul etmedim.”



"KİMSEYE RÜŞVET TEKLİF ETMEDİM"

Petekaya’nın bu açıklaması üzerinde Endemol Avukatı Av. Burçak Kurt Biçer ise “Erkan Petekkaya ile dava açılmadan önce görüştüm. Başka alacaklılar ile de görüştüm. Hiç kimseye herhangi bir rüşvet teklifimiz söz konusu dahi olamaz. Bu şekilde ithamları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.



Mahkeme, tarafların savunma ve taleplerini aldıktan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, şirketin davasını ret etti. Bu kararla birlikte, şirkete yönelik haciz işlemleri gündeme gelebilecek.



AV. ÖZMEN: MAHKEME GERİ ÇEVİRDİ

Bir kısım alacaklı vekili Av. Resul Özmen karara ilişkin "Endemol Shine’ın mahkemeye başvurarak doğrudan iflas talep etmesi, alacaklıların itirazı neticesinde reddedildi. Bu karar, şirketin, mahkemece iflasını gerektirir koşulların bulunmadığı anlamına geliyor. Bundan sonra normal İcra prosedürünün devam edeceği anlamına da geliyor" dedi.



