ERKAN ÖZERMAN’A İSTİSMAR SUÇLAMASI

Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman hakkında, oyuncu olmak isteyen 17 yaşındaki bir genci istismar ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre oyunculuk hayali kuran 17 yaşındaki Ö.E., İstanbul Şişli'de bulunan Erkan Özerman'a ait Best Model isimli ajansa gitti. Fakat o gün Özerman orada değildi, gence ertesi gün gelmesi söylendi.

Ertesi gün ajansa gittiğinde Özerman, Ö.E.'yi önce bir odaya götürdü. İddiaya göre gencin üstündeki kıyafetleri çıkartmasını isteyen Best Model Kurucu Başkanı, çırılçıplak kalan gence istismarda bulundu. Olayın şokuyla ajanstan kaçıp eve giden Ö.E.'nin annesi Aysun E., oğlunun anlattıkları üzerine polis merkezine giderek, çocuğunu istismar eden Erkan Özerman'dan şikayetçi oldu.

Çocuk izleme merkezinde ifadesi alınan Ö.E., Özerman'ın kendisine, "Oyuncu olmak istiyorsan bu yollardan geçmen gerekiyor. Aksi takdirde hayatının hiçbir döneminde oyuncu olamazsın" gibi sözler söylediğini anlattı.

İfade sonrası Erkan Özerman hakkında soruşturma başlatıldı.