Erkan Özerman, Adnan Hocacıları dövdü!

Yaşar Çakmak yazdı..

Adnan Oktar yakalandı, kediciklerin anlattığı olay oldu. Adnan Oktar’ın CIA ajanı olduğunu, İsrail ve birçok ülkeye bilgi sızdırıp kara para aktarmasına kadar her şey soruşturmada ortaya çıktı.

Peki, Adnan Oktar’ın en gözde kediciklerinden biri olan Tülay Kumaşçı’nın açıklamaları ve ifadeleri halen medyaya neden düşmedi. Ben şuna da inanıyorum, geçtiğimiz gece Fatih Altaylı’nın programına katılan Ceylan Özgül tam tamına her şeyi anlatamadı. Daha çok bildiği var, ama korkuyor herhalde tabi. Kolay da değil, Adnan Oktar bu, adam her şeyi yapar.

Yıllar önce Adnan Oktar’ın adamları Türkiye güzellik yarışmasını düzenleyen Erkan Özerman’ın organize ettiği yarışmada Swissotele, ellerinde silahları olmasına rağmen 5 kişilik bir ekiple davetli olmadan girmek istediklerinde, Erkan Özerman’ın protokol geçişinde duran sarı demiri alıp bunlara ana avrat küfür ederek kovaladığını da bilirim.

Bu beş adam belindeki silahları ellerine alıp Erkan Özerman’ı tehdit etmelerine rağmen, Özerman bunların üstüne yürümüştü. Ve o gece ben ve bazı gazeteci arkadaşlarım bu olaya tanıktı. Kimse, kapıdaki polislerde dâhil müdahale etmedi. Ama Erkan Özerman onları geceye sokmadı. Hatta Adnan Oktar’a küfür ederek selamımı söyleyin dedi.

Dönemin Asayiş Şube Müdürü Sadettin Tantan çok doğru açıklamalarda bulundu. Bu adamların ellerinde bütün gazetelerin sahipleri ve genel yayın yönetmenleri, polis müdürlerininin, valilerin, bakanların görüntüleri vardı. Bu adam resmen korunuyordu. Şimdi ise tam isabet bir kararla bu pisliklerin bir an evvel cezalandırılıp bu ülkeden temizleneceğine inanıyorum.

Konuya niye buradan girdik. Adnan Oktar olayı ve Mustafa Ceceli olayı gündemi işgal etti. Herkes bunları konuşuyor. Cengiz Semercioğlu’nun kendisine gelen o görüntüleri yayınlaması, bazıları karşı çıkmasına rağmen bir gazeteciliktir, ben doğru buldum. Ama soruşturma savcısının dosyasına herkes gidip bakamıyor İzzet Çapa’nın dediği gibi. Çünkü Cengiz, kimden aldığını söylememektedir. Çünkü haberi vereni açıklamak zorunda değil. Ama savcılık dosyası herkese açıktır demesi uydurmasyondur.

Ben bu görüntüleri Mustafa Ceceli’nin verdiğine inanıyorum. Dürüstçe mi tabi ki dürüstçe değil. İntizar’ın lezbiyen olduğunu dünya âlem biliyor. Eşiyle ilişkisini bilen bir adamın evin içine kamera koyup çektirmesinin ne anlamı var. Boşanmışsın bitmiş. Eşin sana sadık değilse bitirirsin.

İspatlamak için bu görüntüleri çektirdin, savcıya verdin çocuğunu istemen normaldir. Ama yarın çocuğunun annesinin rezil olacağını düşünmeyen bir baba. Ya bu nedir ya kimin eli kimin cebinde. 18 yaşında kızların sokaklarda şöhret olmak için yaptıkları ortada. Bunları anneleri babaları götürüyor. İnsanlar birbirleriyle kavga ediyor. Ne günlere kaldık. Neredeyse herkesin bir görüntüsü çıkacak.

Biri lezbiyen ilişkisi yaşıyor, biri travesti ilişkisi yaşıyor, biri homoseksüel ilişkisi yaşıyor, herkes bir şeyin peşinde. Allah sonumuzu hayr etsin. Şimdi de Mustafa Ceceli’nin eski eşinin elinde Mustafa Ceceli’nin de görüntüleri varmış, herhalde bu üçlü görüntüdür.Bunlar fanteziyi çok seviyorlardır. Ama Sinem Gedik, Mustafa’nın yaptığını ben yapmayacağım diyormuş, bakalım ne görüntüler çıkacak.