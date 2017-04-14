  • BIST 89.784
  • Altın 152,891
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9225
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAntalya için kuvvetli yağış uyarısı

Erkan Çelik'ten Seda Sayan'a şok sözler!

»
Erkan Çelik'ten Seda Sayan'a şok sözler!
Şarkıcı Seda Sayan "Dostça yollarımızı ayırdık ama iş ilişkimiz sürüyor" derken, ünlü şarkıcının eski sevgilisi Erkan Çelik, "Ne ilişkimiz ne de dostluğumuz kaldı" açıklamasını yaptı.

Seda Sayan, star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' programında, "Kilo verdiğim olayı yalan. Ben bir ilişkiyi noktalarsam geri dönüş olmaz. Dostça yollarımızı ayırdık ama iş ilişkimiz sürüyor" şeklinde konuştu.

Bu sözler üzerine bir açıklama da erkan çelik'ten geldi. Seda Sayan ile ilişkisi sürpriz şekilde sonlanan Çelik tüm köprüleri attı.

Erkan Çelik, "Bugüne kadar bu ilişki hakkında bir açıklama yaptım ve ondan sonra konuşmadım ama sayın Seda Sayan'ın her defasında bir yerlerden gönderme yaparak ve gerek magazinci arkadaşlara cevap vererek 'bu ilişki bitti, ben bir ilişkiyi bitirirsem geri dönüş olmaz, sadece iş ilişkimiz devam ediyor' gibi yaptığı göndermelerden sıkıldığımı belirterek iş ilişkimizi benim tarafımdan bitirildiğini ve hiçbir ilişikimizin kalmadığını belirtmek isterim. Ben biten bir ilişkinin ardından arkadaş kalacak yapıda biri değilim. Ne ilişkimiz ne de dostluğumuz kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbrahim Erkal'ın beyin ödemi devam ediyor14 Nisan 2017 Cuma 11:18
  • Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir ilk! İlk kez Instagram'ı kullandı13 Nisan 2017 Perşembe 14:41
  • Eski eşler sessizliğini bozdu! Olay paylaşımlar13 Nisan 2017 Perşembe 14:26
  • Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni rolü belli oldu!13 Nisan 2017 Perşembe 14:18
  • Nagihan Karadere beyaz perdede boy gösterecek!13 Nisan 2017 Perşembe 13:29
  • Ezgi Mola'dan ses getiren paylaşım!13 Nisan 2017 Perşembe 13:19
  • Oğuzhan Koç'tan hızlı başlangıç!13 Nisan 2017 Perşembe 12:57
  • Terörden dizi sektörü de etkilendi!13 Nisan 2017 Perşembe 12:30
  • Çağla Şıkel: "En doğru tercihim Emre"13 Nisan 2017 Perşembe 12:27
  • Pınar ile Yağmur 9. yılı Prag'da karşıladı!13 Nisan 2017 Perşembe 12:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim