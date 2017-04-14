Erkan Çelik'ten Seda Sayan'a şok sözler!

Şarkıcı Seda Sayan "Dostça yollarımızı ayırdık ama iş ilişkimiz sürüyor" derken, ünlü şarkıcının eski sevgilisi Erkan Çelik, "Ne ilişkimiz ne de dostluğumuz kaldı" açıklamasını yaptı.

Seda Sayan, star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' programında, "Kilo verdiğim olayı yalan. Ben bir ilişkiyi noktalarsam geri dönüş olmaz. Dostça yollarımızı ayırdık ama iş ilişkimiz sürüyor" şeklinde konuştu.

Bu sözler üzerine bir açıklama da erkan çelik'ten geldi. Seda Sayan ile ilişkisi sürpriz şekilde sonlanan Çelik tüm köprüleri attı.

Erkan Çelik, "Bugüne kadar bu ilişki hakkında bir açıklama yaptım ve ondan sonra konuşmadım ama sayın Seda Sayan'ın her defasında bir yerlerden gönderme yaparak ve gerek magazinci arkadaşlara cevap vererek 'bu ilişki bitti, ben bir ilişkiyi bitirirsem geri dönüş olmaz, sadece iş ilişkimiz devam ediyor' gibi yaptığı göndermelerden sıkıldığımı belirterek iş ilişkimizi benim tarafımdan bitirildiğini ve hiçbir ilişikimizin kalmadığını belirtmek isterim. Ben biten bir ilişkinin ardından arkadaş kalacak yapıda biri değilim. Ne ilişkimiz ne de dostluğumuz kalmamıştır" ifadelerini kullandı.