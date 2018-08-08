Erhan Nacar dedektif tutup takip ettirdiği Ebru İnanır'la nişanlandı!

Eski eşinden olaylı bir şekilde boşanmıştı. Bu kez ilginç bir şekilde önlem aldı...

Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar 3 ay süre ile dedektif tutup takip ettirdiği iş dünyasının tanınmış ailelerinden İnanır'ların kızı Ebru İnanır'la Çırağan Sarayı'nda nişanlandı.

Dedektifler tarafından adım adım takip edilen İnanır'ın karşısına yüzükle çıkan Nacar evlenme teklifinde bulundu. Nacar'a Türkiye'de çok da alışılmadık şekilde dedektif tutma nedeni sorulduğunda, "Daha önce kötü biten ve basına yansıyan bir evlilik tecrübem oldu. Ebru Hanım çok güzel bir hanımefendi. Ondan emin olmak istedim. 3 ay süre ile kendisini takip ettirdim" şeklinde yanıt verdi.

Çiftin nişan törenine Ahmet Hakan ve Gökhan Taşkın gibi birçok ünlü isim katıldı.