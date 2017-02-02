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Erhan Çelik'in önlenemez yükselişi!

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Erhan Çelik'in önlenemez yükselişi!
Özel hayatında zor günler geçiren Erhan Çelik ekrandaki yükselişini sürdürdü ve dün akşam ilk kez Ahmet Hakan'lı Kanal D haberi geçerek Total reytinglerde 15. sırada yer aldı!

Özel hayatında mutsuzlkuk yaşayan ve Gülben Ergen'le iki yıllık evliliğine son veren Erhan Çelik başarıyı ekranda yakaladı. Reytinglerde her geçen gün yüükselen TRT haber dün akşam  kendi zirvesini yaparak Total'de 15. sırada yer aldı.

Bunun bir başka anlamı daha vardı. Erhan Çelik bu sonuçlarla Kanal D  Ana Haber'e iddialı bir giriş yapan ama retinglerde istediği sonuçları alamayan Ahmet Hakan'ı da geride bırakmış oldu.

Erhan  Çelik'le TRT Haber hem Total reytinglerde hem AB grubunda Ahmet Hakan'la Kanal D haberi geride bıraktı ve büyük başarının altına imza atmış oldu. (

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