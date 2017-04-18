Erhan Çelik ve Elif Dürüst yeni bir aşka yelken açtı

Gülben Ergen'le olan evliliğini geride bıraktığımız yıl aralık ayında sonlandıran Erhan Çelik yeni bir aşka yelken açtı.

Çelik, boşanmasının ardından dört ay geçtikten sonra Elif Dürüst’le yeni bir aşka başladı. İlişkilerinin temelini anadolu yakasında bir balıkçıda atan ikili, başbaşa oturduğu mekandan ayrı bir şekilde çıktı. Duymayan Kalmasın’da Seren Serengil’in açıkladığı bu ilişki henüz o kadar yeni ki sadece ikilinin yakın çevresi biliyor. Balıkçıda son derece samimi bir sohbet yapan ikiliden Erhan Çelik, birlikteliğin başlamasının hemen ardından sosyal medya hesabından ‘Bugün günlerden mutluluk’ notunu paylaştı.