ERHAN ÇELİK İLE ÖZLEM GÜLTEKİN İLE EVLENDİ!

Haberci Erhan Çelik, hayatını Doktor Özlem Gültekin ile birleştirdi. Erhan Çelik, evlilik haberini instagram hesabından duyurdu.

Erhan Çelik’e kısa sürede tebrik mesajları yağdı. Çelik fotoğraflara, “Evet, bin kere evet, yüz bin kere evet.” notunu ekledi. Mesleğinde başarılı bir hekim olarak televizyon dünyasında da tanınan Doktor Özlem Gültekin de evlilik haberini çiçeği burnunda eşi ile aynı sözlerle kendisine ait Instagram hesabından duyurdu.

AŞİRET AİLESİNİN KIZI

İzmir’de sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahında aileleri hazır bulundu.Mardin’in tanınan aşiretlerinden Gültekin ailesinin kızı olan gelin, mesleğini İzmir ve İstanbul’da icra ediyor.

3 EŞİN 2’Sİ AVUKAT

Erhan Çelik daha önce oğlu Kayra’nın annesi avukat İlknur Türker ile evlenip boşanmıştı. Ünlü haberci daha sonra Gülben Ergen’le sürpriz evlilik yapmış ve 2 sene sonra olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Özlem Gültekin, Çelik’in 3’üncü eşi oldu. Erhan Çelik’in 3 eşinden ikisinin avukat olması çok dikkat çekti.