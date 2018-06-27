Eren Erdem'den Koltuk Sevdalısı Tepkisi!

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP Milletvekili Eren Erdem, 'koltuk sevdalısı' sözlerine sert tepki gösterdi.

24 Haziran seçimleri öncesinde CHP'den milletvekili adayı olarak gösterilmeyen ve seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP Milletvekili Eren Erdem,

"CHP’de yönetim değişikliği istemek suç değildir. 2921 gündür koltukta oturanlar bizi 'koltuk sevdalısı' diye suçlayamaz.

Demokrasi her eleştiriyi dikkate almayı gerektirir. AKP’yi eleştirince bravo, yanlışı yapan CHP’li olunca sus anlayışı mikro faşizmdir. Asla boyun eğmeyiz!" açıklamasında bulundu.

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin açıklanmasının ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın "Muharrem İnce, CHP'nin doğal lideri hâline gelmiştir" şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak "Kendi partisine baksın", "Partide ne olacağına partililer karar verir" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında "Koltuk sevdalısı olan, bireysel çıkışlarla görev arayan kişilerin bu partide işi yoktur" demişti.