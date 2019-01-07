Eren Erdem için adli kontrolle tahliye kararı

17-25 Aralık sürecinde, yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi.

Çağlayan’da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu.Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”, ve “Gizliligin ihlali” suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi.

Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada, bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi.Duruşma sanık ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, CHP Milletvekili Eren Erdem’in tahliyesine karar verdi.