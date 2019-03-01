  • BIST 103.267
  • Altın 224,962
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Eren Erdem davasında karar

»
Eren Erdem davasında karar
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, mütalaaya karşı sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını aldıktan, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra dosyayı karara bağladı. 

Tutuklu sanık Eren Erdem'in, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, sanığın, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "gizli tanığın ifşası" suçlarından ise, suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki27 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
  • İmamoğlu iddialı konuştu "Biz kazanacağız, iyi ki bu adam kazanmış diyecekler"26 Şubat 2019 Salı 11:16
  • Kararı YSK verecek25 Şubat 2019 Pazartesi 18:56
  • Binali Yıldırım'ın istifasının ardından Mustafa Şentop TBMM seçildi24 Şubat 2019 Pazar 23:52
  • "İstanbul'u hasta ettiler"24 Şubat 2019 Pazar 01:55
  • Tunç Soyer: CHP İzmir'de yüzde 57 oy alacak23 Şubat 2019 Cumartesi 14:08
  • Deniz Baykal yemin etti21 Şubat 2019 Perşembe 15:26
  • Erdoğan'ı kızdıran sözler20 Şubat 2019 Çarşamba 16:33
  • İmamoğlu'nun İstanbul için projeleri ne?20 Şubat 2019 Çarşamba 16:23
  • Cumhur ittifakı ortak miting için anlaştı20 Şubat 2019 Çarşamba 15:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim