  • BIST 90.575
  • Altın 193,481
  • Dolar 4,8402
  • Euro 5,6743
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFETÖ davasında 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan HDP'lilere soruşturma

»
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan HDP'lilere soruşturma
HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerek

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILDILAR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katılan milletvekilleri Farisoğulları ve Tosun hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

Önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş Yaylası sırtlarında PKK'lı teröristler jandarma özel harekat birlikleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP’de kurultay için imza toplanmaya başlandı!16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:15
  • Adalet Bakanı'ndan flaş OHAL açıklaması16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:29
  • Burçin Baykal Küçükçekmece'ye Talip!13 Temmuz 2018 Cuma 18:52
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez toplandı13 Temmuz 2018 Cuma 17:42
  • Özdağ: 'Adnan Oktar bize FETÖ ile ilgili teklif getirdi'13 Temmuz 2018 Cuma 16:13
  • Erdoğan eski Meclis binasında konuştu13 Temmuz 2018 Cuma 15:23
  • Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj13 Temmuz 2018 Cuma 14:50
  • Başkan Erdoğan Binali Yıldırım'a şeref madalyası verdi13 Temmuz 2018 Cuma 13:56
  • TBMM’nin yeni başkanı belli oldu12 Temmuz 2018 Perşembe 17:48
  • TBMM’de ikinci tur sona erdi!12 Temmuz 2018 Perşembe 15:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim