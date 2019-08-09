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EREMCAN ACAR VE AYLİN KOÇ İLİŞKİSİNDE YENİ KRİZ!

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EREMCAN ACAR VE AYLİN KOÇ İLİŞKİSİNDE YENİ KRİZ!
Haziran’da aşklarına ikinci şansı veren sosyetenin genç isimlerinden Aylin Koç ile Eremcan Acar’ın ilişkisinde kriz çıktı. Önceki gün Alaçatı’daki bir beach’te kavga eden ikiliden Koç’un tartışma esnasında her kadın gibi elini beline atması gözden kaçmadı

Sacitaslan.com'un haberine göre; ürkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin genç üyesi Aylin Koç da pek çok kadın gibi ilişkide kıskanç çıktı. Genç kız, geçtiğimiz yıl ayrıldığı işadamı Erdal Acar ve eski eşi Emel Yıldırım'ın oğulları Eremcan Acar'la Haziran'da "Aşk yeniden" demişti.
Barışmayı çıktıkları Ege tatilinde kutlayan ikilinin ilişkisinde kriz çıktı. Önceki gün Alaçatı Beach Resort'e giden çift, denizde bir anda tartışmaya başladı. İddiaya göre kıskançlık krizine giren ve aşkıyla bu yüzden kavga eden genç kız, eli belinde Acar'a bağırırken objektiflere yakalandı.

 

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