Erdoğanname’nin yazarı ‘çakma’ çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı kitabı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine toplatılan Edip Dede Yağmurlu sozcu.com.tr'ye konuştu. “Erdoğan ne derse o” diyen Yağmurlu'nun gerçek mesleğinin ise yazarlık değil tekstilcilik olduğu ortaya çıktı.

Kendisini Osmanlı Tarihçisi olarak tanıtan Edip Dede Yağmurlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için şiir kitabı yazmıştı. Erdoğan ise avukatları aracılığı ile kitapta inanç ve kültür değerleriyle bağdaşmayan birçok şiirin yer aldığını gerekçe göstererek, kitabın yayından kaldırılması ve toplatılması talebinde bulunmuştu. Toplatma kararının ardından gözler kitabın yazarına çevrildi. Ancak ne internet arama motorlarında yazarın ismi vardı ne de kitabı basan yayınevinde yazarın iletişim numaraları vardı. O yazara ulaştık.

TEKSTİLCİYMİŞ

Kitabın yazarı Edip Dede Yağmurlu’nun gerçek mesleği tekstil sektörü üzerine olduğunu öğreniyoruz. Telefonla ulaştığımız Yağmurlu’ya toplatma kararı hakkında ne düşündüğünü sorduk.

“ERDOĞAN NE DERSE O”

Kitabının toplatılma kararına itiraz etmeyeceğini belirten Yağmurlu “Erdoğan ne derse o. İtiraz eder miyim hiç” dedi. Daha fazla konuşmayacağını söyleyen yağmurlu telefonu kapattı.

KİTABIN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Yağmurlu, dört senede tamamladığını belirttiği şiir kitabında Erdoğan’a ve eşine övgülerde bulundu, Fethullah Gülen’e ise ‘Pensilvanya’daki sefil fare’ dedi. Kitapta MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın adına yazılmış bir şiir de yer aldı. Kitabın yayınevi tarafından yazılan önsözü “Seni seviyoruz uzun adam” diye başladı, “La tahzen innalahe mean, Hüzne kapılma Allah bizimledir” diye devam etti.

Kitapta Erdoğan ve birlikte siyaset yaptığı isimlerin yanı sıra Eşi Emine Erdoğan’a ithaf edilen 300’ün üzerinde şiir ve fotoğraf da yer aldı. Emine Erdoğan için ”Erdoğan cumhuriyetteki ilk kahraman, Emine hanım hiç gitmez yanından, yüzde 50’si Erdoğan’dansa kahramanlığın, yüzde 50’si de Emine Hanım’dan” diye yazıldı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan için de ”Her ne ki yaparsan, desteğimiz tam. Nadir çıkar Erdoğan’dan sonra senin gibi adam. Bir Erdoğan bir Hakan Fidan, her ikisi de adam gibi adam” şiiri yer aldı. ”Huruç eyledik baş açık yalındı ayak, Çarpışmak üzre hainlerle , elde telefon ve al bayrak, şehitler köprüsüne kafilelerle. Kırıldı kafalar kol ve bacak, köprü şehide oldu salıncak, Ölümden öte köy var mıdır ki? Ölürse şehid, kalırsa said’tir ancak” dizeleri için de ”Yeni İstiklal Marşı” denildi.