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ERDOĞAN'IN VERDİĞİ GÖREVİ KABUL ETMEDİ

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ERDOĞAN'IN VERDİĞİ GÖREVİ KABUL ETMEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na (YİK) tüm Meclis Başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliği yapmış isimler davet edildi.

Birçok isim teklifi kabul ederken eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin teklife teşekkür edip kurulda yer almayı kabul etmediği öğrenildi.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre Kararname ile, "millete ve devlete hizmeti geçmiş", "bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla" oluşturulan Cumhurbaşkanlığı YİK'e hayatta olan tüm Meclis Başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliği yapmış isimler davet edildi.

Bu kapsamda Hikmet Çetin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'a kurul üyelikleri için teklif götürüldü.Çiçek, Arınç, Toptan, Şahin ve Kahraman'ın kurul üyesi olmayı kabul ettiği öğrenildi.

1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in ise, teklife teşekkür edip kurulda yer almayı kabul etmediği öğrenildi.

Çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler de Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Kurul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapacak. Kurula Meclis başkanlarının yanı sıra devletin üst düzey kademelerinde görev yapan isimlerin de davet edilmesi bekleniyor.

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