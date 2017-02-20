  • BIST 88.715
  • Altın 144,276
  • Dolar 3,6253
  • Euro 3,8485
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Erdoğan'ın sırrı neymiş?

»
Erdoğan'ın sırrı neymiş?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün katıldığı Gaziantep'teki toplu açılış töreninde, Mehmet Şimşek’le ilgili bir “sırrını” paylaştı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, Şimşek’i Merkez Bankası’nın başına getirmediğini anlatan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 

“Burada bir sırrı açıklayacağım. Maliye Bakanımız var ya, şimdi Başbakan Yardımcımız. Ben Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istedim. O dönemin Cumhurbaşkanı 'olmaz' dedi. 'Neden' dedim. 'Bileyim de ikna olayım' dedim. 'Yoksa' dedim, 'Mehmet Bey'in hanımını başörtülü sanıyor da onun için mi diyor.' Dedim ki, 'Mehmet Bey'in hanımı başörtülü değil, üstelik Amerikalıdır.' 'Olmaz' dediVe Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getiremedik. Böyle yaklaşımlarla, cins hareketlerle bir yere varılamaz. Sonra Maliye Bakanı yaptık o ayrı konu."

CHP'li gence Erdoğan tutuklaması

CHP Gençlik Kolları üyesi Samet Burak Sarı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Savcı, CHP'li Samet Burak Sarı hakkında verilen denetimli serbestlik kararına itiraz ederek 'tutuklu yargılanması' talebinde bulunmuştu. Tutuklama kararıyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Gençlik Örgütü Başkanı Kenan Otlu, “Gençleri sindirerek bu ülkede tek adamlık sistemi kurmak isteyenler, bizlere gözdağı vermeye çalışıyor. Bu gençler savaş meydanlarında Cumhuriyeti kuranların çocuklarıdır. Korku ve tehdit ile bu ülkeyi teslim alamayacaksınız. Sokak sokak HAYIR örgütleyeceğiz. 21. yüzyılda gençlerin düşünce suçlusu olarak hapse atıldığı günler bir utanç vesikası olarak tarihe geçecek ve sizler kaybedeceksiniz” dedi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Artvinde inanılmaz olay...Sevgilisi bavuldan çıktı!20 Şubat 2017 Pazartesi 15:14
  • TSK'dan son dakika duyurusu!20 Şubat 2017 Pazartesi 15:11
  • Diyarbakır'da çatışma: 2 ölü, 1 yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 15:08
  • Küçükçekmecede doğalgaz patlaması!20 Şubat 2017 Pazartesi 15:05
  • Ebru Gündeş kafaları karıştırdı!20 Şubat 2017 Pazartesi 15:00
  • Amina Gülşe'den yasak!20 Şubat 2017 Pazartesi 14:44
  • Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldırı böyle olmuş!20 Şubat 2017 Pazartesi 14:30
  • İstanbul'a yeni yağış dalgası!20 Şubat 2017 Pazartesi 14:16
  • Baronun atadığı avukatlar geri çekildi!20 Şubat 2017 Pazartesi 14:05
  • Trump'ın Büyükelçi adayından Türkiye'ye müjde!20 Şubat 2017 Pazartesi 13:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim