Erdoğan'ın sırrı neymiş?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün katıldığı Gaziantep'teki toplu açılış töreninde, Mehmet Şimşek’le ilgili bir “sırrını” paylaştı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, Şimşek’i Merkez Bankası’nın başına getirmediğini anlatan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Burada bir sırrı açıklayacağım. Maliye Bakanımız var ya, şimdi Başbakan Yardımcımız. Ben Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istedim. O dönemin Cumhurbaşkanı 'olmaz' dedi. 'Neden' dedim. 'Bileyim de ikna olayım' dedim. 'Yoksa' dedim, 'Mehmet Bey'in hanımını başörtülü sanıyor da onun için mi diyor.' Dedim ki, 'Mehmet Bey'in hanımı başörtülü değil, üstelik Amerikalıdır.' 'Olmaz' dedi. Ve Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getiremedik. Böyle yaklaşımlarla, cins hareketlerle bir yere varılamaz. Sonra Maliye Bakanı yaptık o ayrı konu."

CHP'li gence Erdoğan tutuklaması

CHP Gençlik Kolları üyesi Samet Burak Sarı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Savcı, CHP'li Samet Burak Sarı hakkında verilen denetimli serbestlik kararına itiraz ederek 'tutuklu yargılanması' talebinde bulunmuştu. Tutuklama kararıyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Gençlik Örgütü Başkanı Kenan Otlu, “Gençleri sindirerek bu ülkede tek adamlık sistemi kurmak isteyenler, bizlere gözdağı vermeye çalışıyor. Bu gençler savaş meydanlarında Cumhuriyeti kuranların çocuklarıdır. Korku ve tehdit ile bu ülkeyi teslim alamayacaksınız. Sokak sokak HAYIR örgütleyeceğiz. 21. yüzyılda gençlerin düşünce suçlusu olarak hapse atıldığı günler bir utanç vesikası olarak tarihe geçecek ve sizler kaybedeceksiniz” dedi.