ERDOĞAN’IN OĞLU VE KARDEŞİNİN ESKİ ORTAĞINA FETÖ SORUŞTURMASI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kardeşi Mustafa Erdoğan ile iş ilişkileri olan Azeri iş insanı Mansimov Gurbanoğlu hakkında FETÖ soruşturması olduğu ortaya çıktı.

Azeri iş insanı Mansimov Gurbanoğlu hakkında FETÖ soruşturması olduğu ortaya çıktı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Gurbanoğlu, bir dönem denizcilik alanında Bilal Erdoğan ve Mustafa Erdoğan ile kurduğu iş ilişkisiyle gündeme gelmişti.

OdaTV'de yer alan habere göre, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gurbanoğlu, soruşturma kararına tepki gösterdi. Gurbanoğlu, "Beni terörle, FETÖ terör örgütü ile ilişkide ve casuslukda yalandan itham ederek üzerime suç atmak istiyorlar" diye yazdı.

“Sizin yaptığınız bu şerefsizliği düşman bile yapmazdı. Bu beni derinden yaraladı. Bana FETÖ’cü demektense kendinize, geçmişinize ve çocuklarınızın nerde eğitim aldığına bakın” ifadelerini kullanan Gurbanoğlu, paylaşımında şunları yazdı:

“Sevgili Arkadaşlarım, yurttaşlarım beni sevenler, namuslu bacı ve kardeşlerim. Bu konuşmayı yapmak zorundayım. Bana karşı çok çirkin bir oyun kuruluyor. Beni terörle, FETÖ terör örgütü ile ilişkide ve casuslukta yalandan itham ederek üzerime suç atmak istiyorlar. Bunu yapanlarda bir grup kendi çıkarlarını gözetleyenlerdir.

Bildiğiniz kimi men haklarımı savunmak üçün ali mahkemelere baş vurmuşum. Bu hukuk savaşını kaybedecek ve bu günün artık yakın olduğunu gören özel ve devlet şirketleri iyice hırçınlaşmaya başladı. İnsan hırçınlaştıkça gözü ve mantığı kör olur ve peş peşe hatalar yapar. Hukuku, adaletsizliği parayla almaya kalkıyorlar. Parayla! Benim eski satılmış çalışanlarımı, bazı hâkimleri, devlet adamlarını satılan mal gibi almışlar. Onlar da mal gibi paranın kulu olmuş, ne şeref kalmış ne de namus. Hırsızlar, hainler ve FETÖ’cüler bir tarafta kalmış, bunlar beni akıl almaz şeylerle suçluyorlar.

PEŞİNDE KOŞANLAR BENİ SUÇLUYOR

Tüm bunlara gülüp geçiyorum, bir zamanlar o hocanın peşinde koşanlar şimdi bana saçma, akıl almaz iftiralarla geliyorlar. Bunların hepsi yalan tümü uydurmadır v? bunları çok kolaylıkla ispat etmek hiç de zor değil. Onlar bunu etti ve bir gün bunun cezasını çekecekler. Allahın adaleti Kılınç gibi keskindir. Zavallılar, bunu bir türlü anlamadınız, sizin sahipleriniz yarın sizi de satacak! Beni en çok üzeni söyleyim, bu satılmışların içinde benim hemşerilerim var. Azerbaycan Türkleri. Beni düşman mı zannettiniz? Ben düşman değilim! Ve bunu bilin sizin yaptığınız bu şerefsizliği düşman bile yapmazdı. Bu beni derinden yaraladı.

GEÇMİŞİNİZE BAKIN

Bana FETO’cu demektense kendinize, geçmişinize ve çocuklarınızın nerde eğitim aldığına bakın. Siz zan ediyorsunuz bundan kimsenin haberi yok mu? Bu kadar mı safsınız? Ya da karşınızdakileri kandırıyorsunuz?

Ay zavallılar siz hala anmadınız, benim için ne mal ne de devlet, namus ve şeref önde gider. Bunlar sizde olmadığı için beni anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Ben her zaman helal kazandım helal da para harcadım. Benim Allah’ım var ve ben her zaman Allah’ımla oldum. O beni hiç bir zaman yalnız bırakmadı. Sizin sonunuzu ise ben hiç düşünemiyorum.”

İLİŞKİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

2007'de Türkiye vatandaşı olan Azerbaycan asıllı Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ortak olduğu BMZ Denizcilik'ten üç tanker kiralamasıyla adını duyurmuştu.

MANSİMOV GURBANOĞLU KİMDİR?

Azeri kökenli iş insanı Mubariz Mansimov, 1998 yılından beri Türkiye’de yaşıyor. 2007 yılında ‘Gurbanoğlu’ soyadını da alarak Türkiye vatandaşlığına geçti.

Asker kökenli Mübariz Mansimov Gurbanoğlu dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Palmali Grubu’nun kurucusu. Petrol taşımacılığıyla adını duyuran Mansimov 2010 yılında İstanbul Modern’in eğitime destek amacıyla düzenlediği galada Balkan Naci İslimyeli’nin el işlemesi Türk Bayrağı’na 650 bin lira verip, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağışlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. 2011 yılında Bodrum Yat Limanı’nı da Jefi Kamhi’den 42 milyon dolara satın alıp, 100 milyon dolar yatırımla Yalıkavak Marina’yı hayata geçiren Mansimov Gurbanoğlu, 2013-2014’te Türkiye’nin en zengin 10 iş insanından biri olarak gösteriliyordu. 2015 yılında da Forbes’ın dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine de girdi.