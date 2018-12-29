Erdoğan'ın o sözlerine İnce'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul için en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir" sözlerine Muharrem İnce'den tepki geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin aday açıklama töreninde konuştu.Erdoğan, belediye başkan adaylarını ilan etmeden önce gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, "İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıvranmıştır. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında, CHP'nin İstanbul'a hizmet sunabileceğine inanmadığı için o zihniyeti bu şehre yaklaştırmadı" şekliden konuştu.

İNCE'DEN TEPKİ: "HADİ ORADAN!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki Muharrem İnce'den geldi. Twitter'dan açıklamada bulunan İnce, Erdoğan'ın "İstanbul'a ihanet ettik" sözlerini hatırlatarak, "İstanbul’u 25 yıldır beton yığınına dönüştüren sen, İstanbul’a ihanet eden sen, İstanbul’un silüetini bozan binalara izin veren sen, Deprem toplanma alanlarını imara açan sen, kupon arazi peşinde koşan sen ama tehdit CHP öyle mi? Hadi oradan!" ifadelerini kullandı.