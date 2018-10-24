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Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam!

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Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam!
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ayrılması öngörülen 2.8 milyar TL’lik bütçenin ayrıntıları belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık brüt maaşı yüzde 26 artışla 74 bin 500 lira olacak.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda hazırlanan genel bütçe önerisi içindeki brüt maaşını, bir önceki yıla göre yüzde 26 arttırdı.

Parlamenter sistemde belirlenen 2018 bütçesine göre brüt 59 bin lira maaş alan Erdoğan, başkanlık sistemine geçince brüt maaşını 74 bin 500 TL’ye çıkardı. Erdoğan’ın 2020 maaşı brüt 81 bin 750 TL, 2021 maaşı ise yıllık brüt 1 milyon TL’ye geçerek aylık brüt 87 bin 500 TL tahmin edildi. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve toplamda 2 milyar 818 milyon 899 bin TL’lik Saray bütçesinin kalem kalem ayrıntıları şöyle:

-119 milyon TL tüketime: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kaleminde Cumhurbaşkanlığı 2019 yılında 119 milyon 170 bin TL harcayacak. 2020 yılında bu rakamın 126 milyon 297 TL’ye, 2021 yılında ise 135 milyon 13 bin TL’ye çıkması öngörülüyor. 

Temsile 101.5 milyon: 2019 yılında Saray, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler için “yolluklar” kaleminden 35 milyon TL harcayacak. Tören, açılış ve resepsiyonların da yer aldığı her türlü ağırlama giderleri için ise 2019 yılı bütçesine 101 milyon 500 bin TL konuldu.

-Vakıf ve derneklere 12.5 milyon: Vakıf, dernek gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım yapılması için Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden 12.5 milyon TL bütçe ayrılacak. Valiliklerden gelen bilgiler doğrultusuna “hane halkına” 3 milyon TL para aktarılacak.

-Başkanlık ofislerine 233.5 milyon TL: Başkanlık sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığıiçinde, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel bütçeli, idari ve mali özerkliğe sahip 4 tane ofis kurulmuştu. Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi’ne;

2019 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden “yardım” adı altında ödenek ayrıldı. Bu kapsamda “Finans Ofisi’ne” 5 milyon TL, “İnsan Kaynakları Ofisi”ne 8.5 milyon TL, “Dijital Dönüşüm Ofisi”ne 70 milyon TL, “Yatırım Ofisi”ne ise 150 milyon TL bütçe ayrıldı. Böylece 4 “Başkanlık Ofisi” için 2019 bütçesinden ayrılan para 233.5 milyon TY’ye kadar vardı. Bu miktarın 2020 yılında 245 milyon TL’yi, 2021 yılında ise 280 milyonu geçmesi bekleniyor.

 

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