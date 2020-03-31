Erdoğan'ın Maaşı Yetmez Katar Uçağını da Bağışlasın

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı corona virüsü kampanyasına ilişkin "Erdoğan'a önerim maaş yetmez, o Katar uçağını hemen bağışlasın" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Fox TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Akşener corona virüsü salgını sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyalarına üçer maaşını bağışladığını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* İktidar partisi maalesef 18 senelik iktidarda ekonomi dışında çok büyük krizlerle karşılaşmadı.

* Kriz yönetimi konusunda çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Ayrıştırıcı bir dil üzerinden giden bir siyasi dile sahiptiler, birlik ve beraberlik üzerinden oy almak yerine kutuplaştırma üzerinden oy aldılar. Birlik ve beraberlik konusunda zorluk yaşadılar.

* Valilerin başkanlığında her ilde bir sağlık komitesi kurulması tavsiyesi vermiştim, bunu yaptılar teşekkür ediyorum.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI YAPMAYACAKLAR”

* Vatandaş, devleti yanında görmek ister. Zorunlu bir karantina, 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilseydi bazı şeyler yolunda gidebilirdi.

* Ben Sayın Erdoğan'ın siyasi partilerle bir toplantı yapmasını isterdim. Bu, hepimizi ilgilendiren bir durum. Sokağa çıkma yasağını yapmayacaklar.



“VATANDAŞIN PARASINI ÖDEYECEK KAYNAKLARI YOK”



* Bizim Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi vardı, bu bizim kefen paramızdı. Anlaşılan harcanmış. Askerin sokağa inmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan etmediklerini söylüyorlar, ben buna inanmıyorum, polisle de halledilebilir. Vatandaşın parasını ödeyecek kaynakları olmadığından ilan etmiyorlar.

“3 EMEKLİ MAAŞIMI ANKARA’YA, 3 EMEKLİ MAAŞIMI İSTANBUL’A BAĞIŞLADIM”

* Ben Millet İttifakı’nın belediye başkanlarını takip ediyorum Sayın Yavaş 6 milyon Yürek Ankara’da diye bir yardım kampanyası başlattı. Sayın İmamoğlu’nun da birlikte başaracağız diye başlattı, diğer arkadaşlar devam ettiriyorlar.

*Keşke iktidarda kamu dediğimiz devleti yönetenler de yerel yönetimlerle ayırt etmeden el ele verselerdi ve bu işin altından birlikte kalkılır bilseydi, çok yalnız bırakıldıklarını görüyorum iktidar tarafından.

*Şimdi bu kampanyalara Ben de bugün buraya gelirken milletvekili maaşı almıyorum, emekliyim 3 emekli maaşı 3 aylık Ankara’ya, 3 emekli maaşımı da İstanbul’a başladım.

“ERDOĞAN MEŞHUR KATAR UÇAĞINI HEMEN BAĞIŞLASIN”

*Sayın Erdoğan’dan ihtiyacı olan insanlara yönelik nakit yardımı beklerken ne gördük; IBAN numaralarını şu adrese gönderin demesini beklerken; O şuralara para yatırın diye bir IBAN numarası verdi. Şimdi benim bir önerim var.

* Benim daha burada verdiğimin öneri aşağı yukarı hastanelere yani şehir hastanelerine, yollara, havaalanına müşteri garantili hasta, araba garantili yol.



* Bu meşhur müteahhitlere bu sene ödenecek para yani geçmediğimiz için hepimizin cebinden çıkacak. Bu aşağı yukarı 21 milyar TL dolayısıyla hiç değilse 3 ay bu mücbir sebep dolayısıyla bu insanlara devletimiz para ödemesin.

* Sayın Erdoğan’a bir önerim var maaş yetmez. 500 milyon dolarlık o meşhur Katar uçağını hemen bağışlasın. Bakanlar ve milletvekilleri insanlar bağış yapabilirler. Bu millet büyük millet bir dilim ekmeğini paylaşır.

* Şu anda benim ikamet ettiğim sokakta ihtiyaç sahipleri var ben bakıyorum. Biz de dahil durumu daha iyi olanlar bu insanlara hiç belli etmeden yardımlar yapıyor.

“İNFAZ YASASINI AÇIK VE NET ŞEKİLDE KAMUOYU İLE PAYLAŞSINLAR”

*Biz infaz yasası diye biliyoruz. Ama onu hapishanelerde yatan insanları aileleri af diye bilir. Bu sistemin ağzınızdan çıkardığınız andan itibaren müthiş bir beklenti olur. Yakınları hapiste olanların talepleriyle gittiğimiz her yerde karşılaştık. Bir şey anlayamadık. Bu iki partinin sayıları yeterli. Muhalefete ihtiyaçları yok.

* Virüsle ilgili bir meclis bünyesinde bir araştırma kurulu kurulsun diye bir teklif verdik. Bu iki partinin oylarıyla reddedildi. İkincisi, ilginç bir biçimde bize getirilen teklifin içinde çocuk tecavüzü, artı çocuk tacizi, kadına şiddet ve çocuk evlilikleriyle ilgili bir de torbacılarla ilgili infaz indirimi mevcut.

* Bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Bu infaz yasasını açık net bir şekilde kamuoyuyla paylaşsınlar. Açık net yayınlasınlar biz tekliflerimizi istemediklerimizi söyleyelim ondan sonra elbette bir orta yol bulunur dedik. Biz ilkesel olarak bu yasaya karşı değiliz. Bu kurnazlık işi doğru değil.

“SAYIN ERDOĞAN'I ALDATMIŞLAR”

*Mazot ve gübre desteklemeleri bugün ödenmeye başlandı. Çiftçilerimiz destekleme paralarını almayı Ziraat Bankası’na gittiğinde hak edilen miktarın altında ödeme yapıldığını gördüler.

* Nedenini sorduklarında sulama birliğine olan borçlarının kesildiğini ifade etmişler. Bu olur mu? Dün Sayın Erdoğan çiftçilere devlet desteğinin yarısının 2020’ye ait paranın yarısını ödendiğini söyledi.

*Kendisini yani bu tarım bakanı ile mutlaka bir görüşsün aldatmışlar. 2019’un borcu ödemeye çalışılıyor.