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ERDOĞAN'IN İHRAÇ ÇIKIŞINA, DAVUTOĞLU CEPHESİNDEN YANIT GECİKMEDİ!

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ERDOĞAN'IN İHRAÇ ÇIKIŞINA, DAVUTOĞLU CEPHESİNDEN YANIT GECİKMEDİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün toplu açılış için gittiği Konya'da, İl Teşkilatındaki konuşmasında, 'Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de, gönlünü bizden ayırmış olan varsa ayıklamaktan çekinmeyiz' sözlerine Davutoğlu cephesinden cevap geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Konya'da yaptığı değerlendirmede, kamuoyu tarafından dikkatle yeni parti kurma çalışmaları takip edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin partiden ihraç edilebileceğinin sinyalini vermişti.
ERDOĞAN'DAN İHRAÇ SİNYALİ
Davutoğlu'nun memleketi toplu açılış için gittiği Konya'da partisinin programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz" sözleri ihraç işareti olarak yorumlandı.
DAVUTOĞLU'NUN EKİBİNDEN YANIT!
Erdoğan'ın bu işaretine Davutoğlu cephesinden yanıt gecikmedi.  Davutoğlu’nun ekibinde yer aldığı bilinen AK Parti eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, Erdoğan’ın açıklamasına ilişkin, Yeni Akit'e şunları aktardı;
"Biz AK Parti’nin hatalarını konuşmaya devam edeceğiz. Biz makamlara değil bu ülkeye sevdalıyız. Allah’ın kulu olan herkes hata yapar, hataları konuşmak dile getirmek ihraç nedeniyse söyleyecek bir söz yok"

 

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