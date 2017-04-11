Erdoğan'ın hedefindeki Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi neler yaptı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşe yazısında CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 15 Temmuz günü yaşananlara değindi...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşe yazısında CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 15 Temmuz günü yaşananlara değindi. Erdoğan'ın kendisiyle ilgili "Havalimanında darbecilerle iletişim kurduğunu bilseydim Yenikapı'ya davet etmezdim" ifadelerinin ardından başlayan tartışmalar devam ederken Selvi o geceyi şöyle anlattı:

"15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk konuştuğum liderlerden birisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Hem şahsi itibariyle Kılıçdaroğlu hem de parti olarak CHP, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında ama’sız, fakat’sız, ve’siz, veya’sız bir tavır koymuş, darbenin karşısında yer almıştı."

'DARBEYE KARŞIYIZ HAYATİ BEY'

Darbeci askerlerin Boğaziçi Köprüsü’ne çıktığı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21.50 uçağıyla İstanbul’a gitmekte olduğunu hatırlatan Selvi, Kılıçdaroğlu'nun darbe girişiminden haberdar olduğu anları şu şekilde anlattı: "1-a numaralı koltukta Kılıçdaroğlu, 1-b’de ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı oturuyor. Uçağın tekeri Atatürk Havalimanı’nın pistine 23.00 civarında değiyor. Uçak körüğe yanaşırken, cep telefonunu açıp, askerlerin köprüye çıktığı haberini gören basın danışmanı Okan Konuralp hemen Kılıçdaroğlu’na koşup bilgi veriyor. Kılıçdaroğlu’na o an haberi alınca ne düşündüğünü sordum. 'Arkadaşlar iki köprünün kapatıldığı ve uçakların uçmadığını haber verince önce espri yapıyorlar zannettim' dedi. Ama espri yapılacak bir durum yoktu. Kılıçdaroğlu, kısa süre içinde bir darbe ile karşı karşıya olduğumuzu fark ediyor. O sırada yanındaki koltukta oturan Hayati Yazıcı’ya dönüyor. 'Darbeye karşıyız Hayati Bey' diyor. Apar topar VIP salonuna geçiyorlar. “Ankara’ya dönmek istedim, ‘Uçaklar kalkmıyor’ dediler. ‘Havaalanından çıkalım’ dedim, ‘Tanklar kapatmış’ dediler.”

'KESİNLİKLE KARŞI ÇIKACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimini öğrenmesinin ardından CHP yöneticileriyle irtibar kurduğunu aktaran Selvi, ilk talimatının “Bu bir darbedir. Başarılı olsa da başarısız olsa da değişmez. Kesinlikle karşı çıkacağız” olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu'nun aracının tanklarla kuşatılmış durumda olan havaalanından dışarı çıkarıldığını söyleyen Selvi, CHP liderinin nereye götürüleceği ile ilgili olarak da "Kılıçdaroğlu, 'Otel güvenli olmaz diye bir arkadaşımın evine gittik' diyor. Kılıçdaroğlu, daha güvenli olacağı düşüncesiyle Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu’nun evine götürülüyor. 'Evde TV’leri açınca işin vahametini anladık. Kısa bir açıklama yaparak, darbeye karşı olduğumuzu duyurdum. Ardından TV’lere bağlanıp, darbeye karşı olduğumuzu açıkladım.'" ifadelerini kullandı.

MECLİS BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun gecenin ilerleyen saatinde Başbakan Binali Yıldırım’la irtibat kurduğunu ve “Hiç şüpheniz olmasın Sayın Başbakan, darbeye karşıyız. Demokrasiyi savunmak, demokrasiye inanan herkesin ortaya koyması gereken bir tavır. 21. yüzyıl Türkiye’sinde darbenin kabul edilebilmesi mümkün değil” dediğini söyleyen Selvi, CHP liderinin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı da arayarak onu Meclis’in özel oturumuna davet ettiğini ve Kahraman'ın kendisine teşekkür ettiğini aktardı.

'NE DEMEK SAYIN CUMHURBAŞKANI'

Selvi, 16 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını ve darbeye karşı tutumundan dolayı kendisine teşekkür ettiğini ise şu sözlerle anlattı: "Kılıçdaroğlu, 'Ne demek Sayın Cumhurbaşkanı, teşekküre gerek yok. Bu bizim görevimiz. Hepimizin görevi. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuruysa, demokrasiye sahip çıkmak da bizim görevimiz. Biz görevimizi yaptık' diyor."

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