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ERDOĞAN'IN HEDEFİ NE?

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ERDOĞAN'IN HEDEFİ NE?
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma çalışmaları kapsamında partiye muhalefet eden isimlerin ihraçlarıyla tartışmaların göbeğinde yer alırken Erdoğan’ın, "Cumhur İttifakı’nı genişletmek" amacıyla eski Başbakan Tansu Çiller ile bir araya gel

Medyafaresi.com'un haberine göre; Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonundan yaklaşık bir ay önce de Çiller ile görüştüğü ve Çiller’le, "merkez sağ seçmenin Cumhur İttifakı bileşeni içinde yer alması gerektiği konusunda görüşlerini paylaştığı" ifade ediliyor. Çiller’in de Erdoğan’ın bu yaklaşımına "sıcak baktığı" değerlendiriliyor. 

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