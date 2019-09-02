ERDOĞAN'IN ESKİ DANIŞMANINDAN, FETÖ AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde özel kalem müdürlüğü ve danışmanlık yapan, 2008'de AKP'den istifa eden ve aynı yıl adı Ergenekon davasına dahil edilen Turhan Çömez, FETÖ tehlikesini 10 yıl önce mektupla anlattığını söyledi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbenin yıllar öncesinde planlandığını ifade eden Çömez, "FETÖ için özel olarak seçilmiş bir hedeftim" dedi.