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ERDOĞAN’IN ESKİ BASIN DANIŞMANINDAN ÇARPICI İDDİA!

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ERDOĞAN’IN ESKİ BASIN DANIŞMANINDAN ÇARPICI İDDİA!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlık yaptığı 2007-2011 döneminde basın danışmanı olan Kemal Öztürk'ten itiraf gibi açıklama...

Gazeteci Çağlar Cilara’nın youtube kanalına konuk olan Kemal Öztürk, Erdoğan’ın basın danışmanıyken hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadığını söyledi ancak isim vermeden çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.

“Basın danışmanlığım çok baskın değildi. Suyun akışını değiştirecek kadar müdahale etmiyordum” diyen Öztürk, şunları söyledi: “Bugün çok bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız ben istemeden ertesi gün gazete manşetini bana gönderiyordu, ‘Uygun mudur?’ diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu. Bugün aktifler ve muhalifler. Kötü bir şey yaptım. Bunları saklasaydım keşke ama bu devlet işi. Ben devlet adına orada çalışan birisiyim. İsimleri verip ifşa etmeyi doğru bulmuyorum.”

KEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Gazeteciliğine 1995 yılında Yeni Şafak’ta başladı. 2003-2007 arasında dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, 2007-2011 arasında ise dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığını yaptı. 3 Ağustos 2011’de Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atandı. 2014’te Anadolu Ajansı’ndaki görevinden istifa etti. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı oldu ama liste dışı kaldı.

2007-2011 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE NELER YAŞANDI?

2007: Hrant Dink suikastı, 27 Nisan e-muhtırası, Zirve Yayınevi katliamı, Dağlıca baskını.

2008: Ergenekon davası, Anayasa Mahkemesi’nin türban ve AKP’nin kapatılması hakkındaki kararları, Deniz Feneri davası.

2009: Erdoğan’ın Davos’taki ‘one minute’ çıkışı, Muhsin Yazıcıoğlu’nun içinde bulunduğu helikopterin düşmesi, Demokratik açılım sürecinin başlaması, Kürtçe kanal TRT Şeş yayına başladı, DTP kapatıldı.

2010: Mavi Marmara saldırısı, Balyoz davası, Deniz Baykal’a kaset kumpası.

2011: Ortadoğu’da Arap Baharı, Van depremi, Ankara terör saldırısı, Şike davası, KCK soruşturmaları, Erbakan’ın vefatı.

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