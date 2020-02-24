  • BIST 114.035
  • Altın 331,521
  • Dolar 6,1504
  • Euro 6,6622
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Erdoğan'ın Danışmanları Ali Koç'u İstifaya Çağırdı.

»
Erdoğan'ın Danışmanları Ali Koç'u İstifaya Çağırdı.
Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Ali Koç'u istifaya çağırdı.

21 yıl sonra Fenerbahçeyi evinde yenen Galatasaray galibiyeti ardından Mehmet Uçum ve Yiğit Bulut twitter'dan şunları yazdı...

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stadyum Ayağa Kalktı14 Şubat 2020 Cuma 16:40
  • Yeni Takımı Belli Oldu11 Şubat 2020 Salı 13:48
  • Kırklarelispor - Fenerbahçe: 0-3 (Maç Özeti)05 Şubat 2020 Çarşamba 17:28
  • Tartışma Meclise Taşındı05 Şubat 2020 Çarşamba 16:47
  • Beşiktaş Sergen Yalçın İle Anlaştı24 Ocak 2020 Cuma 18:42
  • Korsan Maç İzleyenler Yandı17 Ocak 2020 Cuma 16:18
  • Comolli İstifa Etti16 Ocak 2020 Perşembe 16:32
  • Ali Koç, Berat Albayrak'ı mı hedef aldı?13 Ocak 2020 Pazartesi 18:26
  • Türkiye 29'uncu Sırada Tamamladı19 Aralık 2019 Perşembe 15:49
  • İşte Bir Üst Tura Çıkan Takımlar13 Aralık 2019 Cuma 11:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim